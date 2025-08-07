به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

(ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ)

«ن، سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند»

خبرنگاری حرفه‌ای مقدس و درعین‌حال سخت و پرمخاطره، و نیز تأثیرگذار و پرمسئولیت است، خبرنگاران روایتگر آگاهی، حق‌گویی و بخشیدن امید به جامعه هستند، و با بیان واقعیات و تفکیک اخبار حقیقی و جعلی، در بینش و دانش و بصیرت عموم مردم نقش بسزایی دارند.

هفدهم مرداد روز خبرنگار، یادآور خاطره رادمردی خبرنگارانی است که در سال‌های پرفرازونشیب انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در عرصه خطیر تهیه خبر با ایثار و ازخودگذشتگی در راستای بصیرت‌افزایی آحاد جامعه، با بذل جان بر تعهد رسالت رسانه‌ای خویش جانانه ایستادند، و با ادای دین، به ملت شریف ایران، عزت و اقتدار بخشیدند.

بنا بر فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی دام‌ظله العالی، مؤثرترین و قوی‌ترین سلاح بین‌المللی علیه دشمنان و مخالفان، سلاح تبلیغات و ارتباطات رسانه‌ای است، و قطعاً نگارش وقایع و انتقال اخبار و ارزش‌های جامعه به عموم مردم و نسل‌های آینده مرهون زحمات تلاش‌گران عرصه خبر و اطلاع‌رسانی است که با درایت و هوشمندی ضمن بیان حقایق، و نیز بیان کاستی‌ها بر اساس عدل و انصاف، خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی را منعکس، و مردم را برای مشارکت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی توانمند می‌سازد.

اینجانب در آستانه اربعین حسینی علیه‌السلام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، شهدای خبرنگار، و شهدای عرصه رسانه در جنگ تحمیلی اخیر، و به‌ویژه شهید محمود صارمی که عاشقانه با نثار جان خویش به کار و حرفه وزین خبرنگاری ارزشی والا بخشیدند، این روز را به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه، اهل‌قلم و خانواده بزرگ مطبوعات و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای آنان موفقیت و سربلندی را درخواست می‌نمایم.