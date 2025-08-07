صدای خاموش نشدنی؛ میراث «صارمی»!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۷۷، اتفاقی خونین و تأسف‌بار در شهر مزارشریف افغانستان رخ داد که نه تنها خانواده شهیدان، بلکه ملت ایران و جامعه خبرنگاری را در سوگ فرو برد.

محمود صارمی، خبرنگار شجاع و متعهد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) و هشت عضو کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف به دست گروه متحجر طالبان به شهادت رسیدند.

شهادت این خبرنگار و همراهانش، موجی از اعتراض و همدردی ایجاد کرد.

همچنین به پاس فداکاری و رشادت محمود صارمی، روز خبرنگار در ایران به همین مناسبت ۱۷ مرداد ماه تعیین شد تا یاد و خاطره او و تمامی خبرنگارانی که در راه حقیقت جان خود را فدا کرده‌اند، همواره زنده نگه داشته شود.

یادآوری رشادت خبرنگاران؛ وظیفه‌ای ملی و انسانی

شهادت محمود صارمی نمادی است از شجاعت و فداکاری خبرنگارانی که در شرایط سخت و مخاطره‌آمیز به اطلاع‌رسانی صادقانه و بی‌طرفانه می‌پردازند.

این روزها که شاهد شهادت خبرنگاران در نوار غزه هستیم، مرور این رویداد تلخ یادآور اهمیت امنیت و حمایت از خبرنگاران در تمامی نقاط جهان است تا آنان بتوانند بدون ترس و تهدید، صدای مردم را به گوش جهانیان برسانند.

یادگار برادر شهید صارمی؛ پیام پایدار یک خبرنگار وظیفه‌شناس

در گفتگو با برادر شهید محمود صارمی، وی به ویژگی‌های برجسته و اخلاق حرفه‌ای این خبرنگار نمونه اشاره کرد و گفت: شهید صارمی در ۱۷ مرداد ۷۷ در مزارشریف افغانستان به شهادت رسیدند. او تنها خبرنگاری بود که با تمام توان و جسارت خود تا آخرین لحظه حیاتش دست از نوشتن و پژوهش برنداشت.

من محمود صارمی هستم، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران. گروه طالبان وارد کنسولگری شدند...

وی افزود: در لحظات دشوار و پرتنش آن روز، زمانی که گروه متحجر طالبان وارد کنسولگری شدند، شهید صارمی همچنان آرام و شجاع باقی ماند و با صداقت و وجدان کاری، در حالی که خطر جانش را تهدید می‌کرد، اعلام کرد: «من محمود صارمی هستم، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران. گروه طالبان وارد کنسولگری شدند به من بگویید چه کار کنم؟» حتی در آن دقایق حساس، او کسب تکلیف می‌کرد که چگونه باید عمل کند.

پیامی ماندگار از مقاومت و تعهد به حرفه خبرنگاری

این رفتار شهید صارمی، نمادی از وفاداری به رسالت خبرنگاری و شجاعت در برابر تهدیدات است که نه تنها در تاریخ مطبوعات ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان نمونه‌ای برجسته شناخته می‌شود.

برادر شهید در پایان اظهار داشت: پیام محمود صارمی در آن لحظات آخر، نشان‌دهنده ایمان راسخ او به حرفه‌اش و پایبندی به حقیقت است؛ پیامی که همچنان به نسل‌های بعدی خبرنگاران الهام می‌بخشد تا با شجاعت و مسئولیت‌پذیری راه او را ادامه دهند.

تجدید پیمان مسئولان و خبرنگاران با آرمان‌های شهید صارمی

همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار و سالگرد شهادت مظلومانه محمود صارمی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد به همراه جمعی از خبرنگاران، با حضور در مزار این شهید والامقام، با آرمان‌ها و ارزش‌های او تجدید پیمان کردند.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران در مسیر اطلاع‌رسانی صادقانه و بی‌طرفانه برگزار شد. شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهید صارمی، بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از خبرنگاران و تأمین امنیت آنها در انجام رسالت حرفه‌ای تأکید کردند.

فرماندار بروجرد: نقش آفرینی خبرنگاران در میدان اطلاع‌رسانی صادقانه و مستمر

قدرت‌الله ولدی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد، در جریان این مراسم با تأکید بر جایگاه ویژه شهید صارمی گفت: این عزیز جزئی از پیکره و بدنه این شهرستان بود و یاد و خاطره‌اش همیشه در قلب ما زنده است.

وی ادامه داد: در همه زمینه‌ها، همکاران ما در حوزه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و همچنین مردم شریف بروجرد همیشه پای کار هستند و در کنار هم تلاش می‌کنیم تا آرامش و امنیت را برای شهروندان فراهم کنیم.

ولدی به نقش مهم خبرنگاران در این مسیر اشاره کرد و افزود: صدا، تصویر و خبر، زبان گویای حضور میدانی مردم عزیزمان است که توسط همین دوستان خبرنگار با دقت و تلاش فراوان منتقل می‌شود. این عزیزان زحمات زیادی می‌کشند و وظیفه اطلاع‌رسانی صادقانه و مستمر را بر عهده دارند.

وی در پایان تأکید کرد که پاسداشت مقام شهید صارمی و حمایت از خبرنگاران، مسئولیتی همگانی است که باید با وحدت و همدلی دنبال شود تا بتوانیم رسالت خبررسانی را به بهترین شکل انجام دهیم.

تأکید خبرنگاران لرستانی بر تداوم راه شهید صارمی

یکی از خبرنگاران حاضر در این مراسم با اشاره به جایگاه والای این شهید در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شهید صارمی از شهدای شاخص کشورمان بود که در مزارشریف افغانستان جان خود را در راه رسالت مقدس خبرنگاری فدا کرد. ما نیز همچون او تا آخرین قطره خونمان، پشتیبان شهدا خواهیم بود و راهشان را با تمام قدرت ادامه خواهیم داد.

خبرنگار دیگری ضمن بیان مسئولیت سنگین اصحاب رسانه گفت: ما به عنوان اعضای کوچکی از رسانه‌های استان لرستان، مسیر شهید صارمی را با جدیت دنبال خواهیم کرد و سعی می‌کنیم این رسالت مهم اطلاع‌رسانی صادقانه و خدمت به مردم را حفظ کنیم.

در ادامه، خبرنگار دیگری با تجلیل از شخصیت و نقش شهید صارمی گفت: شهید صارمی چراغ راه همه خبرنگاران است و افتخار بزرگی برای اصحاب رسانه در شهر بروجرد، استان لرستان و کل کشور عزیزمان ایران به شمار می‌آید.

این اظهارات نشان‌دهنده عزم راسخ خبرنگاران جوان و متعهد در حفظ یاد و ارزش‌های شهید صارمی و تقویت جایگاه حرفه‌ای خبرنگاری در جامعه است.

رسالت تمام نشدنی…

بنابراین گزارش، در طول تاریخ انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، آنچه صدای مظلومیت، رشادت و قهرمانی ملت ایران را به گوش جهانیان رساند، خبرنگاران بودند.

آنان با شجاعت، فداکاری و تلاش بی‌وقفه خود، تصاویر واقعی از مبارزات و ایثار مردم و مدافعان وطن را به سراسر دنیا منتقل کردند و همچنان نیز در مسیر روشنگری و انعکاس حقایق، پیشتاز و مقتدر باقی مانده‌اند.

به پاس همین مسئولیت خطیر و برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدانی مانند محمود صارمی، لازم است همه اقشار جامعه با حمایت و احترام از خبرنگاران، زمینه‌های امنیت حرفه‌ای آنان را فراهم کنند تا صدای حق‌طلبانه مردم هرگز خاموش نشود.

خبرنگاران خبرگزاری مهر ضمن تبریک روز خبرنگار به همه همکاران رسانه‌ای، با احترام و ارادت یاد و راه شهید صارمی و تمامی خبرنگاران شهید را گرامی می‌دارند.