بسمالله الرحمن الرحیم
۱۷ مرداد، سالروز شهادت خبرنگاری از دیار پرافتخار لرستان شهید «محمود صارمی» و روز پاسداشت مقام شامخ خبرنگار، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از تلاشهای خالصانه و ایثارگرانه اصحاب شریف رسانه، این راویان صادق و امین حقیقت.
خبرنگاران متعهد و انقلابی، در قامت مجاهدان جبهه تبیین، همواره در خط مقدم روشنگری، دفاع از ارزشها، روایتگری صادقانه و ترویج روحیه امید و همدلی در جامعه حضور داشتهاند. آنان در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه، با ثبت و انتشار واقعیات صحنه، نقش بیبدیلی در حفظ انسجام ملی، بصیرتافزایی عمومی و تبیین عظمت حماسه ملت ایران ایفا نمودند.
امروز نیز در میدان مهم و حساس جهاد تبیین، اصحاب رسانه با همان روحیه انقلابی، در برابر جریان تحریف و دروغ ایستاده و با روایت حقیقت، مرزهای آگاهی و همبستگی اجتماعی را گسترش میدهند.
اینجانب با تبریک این روز بهتمامی خبرنگاران عزیز، بهویژه خبرنگاران استان لرستان، از تلاشهای شبانهروزی، دلسوزانه و مجاهدانهٔ آنان در مسیر اعتلای آرمانهای انقلاب اسلامی صمیمانه قدردانی نموده و توفیقات روزافزون این عزیزان را در سنگر رسانه از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
