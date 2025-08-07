اوحدی: بی نظمی اجتماعی مورد تصور دشمن تبدیل به یک نظم اجتماعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در مراسم اربعین شهدای اقتدار در مصلی تهران با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی در جمع خبرنگاران، گفت: به هر حال جهان اعتراف کرد که بزرگ‌ترین عامل پیروزی، انسجام مردم و اقتدار ملی بود، لذا اعتقاد ما این است که عظمت شخصیت شهدایی که همه چیز خودشان را در طبق اخلاص گذاشتند تجلی اوج قله‌های شکوه این اقتدار بود.

وی افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار همه نظام را هدف قرار داده بودند و به خیال خام خودشان تصور می‌کردند با شهادت فرماندهان عزیز ما -که هر کدام یک اسطوره در تاریخ جنگ بودند و بسیاری از اینها حقیقتاً تکرار نشدنی هستند- قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران زمین گیر می‌شود، فکر می‌کردند با بمباران وحشیانه و جنایت‌هایی که کردند یک بی نظمی اجتماعی به وجود می‌آید، اما برخلاف محاسبات اشتباهی که داشتند، آن بی نظمی اجتماعی که تصور می‌کردند تبدیل به یک نظم اجتماعی توأم با آرامش و عاطفه مردم شد. که فقط در دوران انقلاب نظیر چنین وحدت و انسجام و یکپارچگی‌ای را داشتیم.

اوحدی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اینکه قدر این انسجام را که بزرگترین عامل پیروزی و بزرگترین پشتوانه برای قدرت نظامی کشور بود باید دانست، اظهار داشت: امروز شرایط سوریه را ببینیم، همان نقشه سوریه را برای ایران کشیده بودند. سوریه که روزی با حضور سیدالشهدای محور مقاومت حاج قاسم عزیز و مدافعین حرم در آرامش بود و یکپارچگی داشت، بعد از آنکه که آمریکای جنایتکار جولانی سرسپرده را آورد، اشغال شد و حتی یک سنگ هم به سمت رژیم صهیونیستی پرتاب نشد.

وی با اشاره به سوریه ادامه داد: سوریه را دارند تجزیه می‌کنند، اما در مقابل این یکپارچگی، این عزم، این اراده و این اقتدار ملی در ایران به همت شهدا و به همت این مردم به وجود آمد.