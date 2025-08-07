  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

شروع زندگی مشترک زوج‌های جوان در سرزمین وحی با طرح فرهنگی سازمان حج

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: ۱۳ هزار نفر در مرحله اول عمره ثبت‌نام کردند و فرصتی برای زوج‌های با عقد سال جاری فراهم شده تا زندگی مشترک خود را در کنار خانه خدا آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به استقبال خوب هموطنان از اعزام‌های سفر عمره در سال جاری گفت: در روزهای اخیر ۱۳ هزار نفر از دارندگان فیش جهت اعزام در ماه‌های آتی ثبت نام خود را انجام داده‌اند و از ابتدای شهریور تشرف زائران به سرزمین وحی آغاز خواهد شد.

معاون حج و عمره سازمان با اشاره به آغاز ثبت نام زوج‌های جوان از روز گذشته اعلام کرد: فرصت خوبی برای تشرف بدون نوبت کسانی که در سال جاری زندگی خود را آغاز کرده‌اند ایجاد شده و با گزارشاتی که دریافت کرده‌ایم انشاالله در سال جاری تعداد زیادی از زوج‌های جوان پیوند مشترکشان را در جوار خانه خدا آغاز خواهند کرد.

رضایی در خصوص آمار متقاضیان زن در عمره ۱۴۰۴ گفت: تاکنون حدود ۶۰ درصد متقاضیان اعزام را بانوان محترم تشکیل داده‌اند و این علاقمندی معنادار، تأثیر قابل توجهی در ترویج فرهنگ معنوی زیارت در کانون خانواده خواهد داشت.

