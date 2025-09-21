به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، معاون سازمان حج و زیارت اظهار کرد: ظرفیتسازی خوبی برای دوره جاری تدارک دیده شده است و دارندگان فیش حج میتوانند به سفر ۱۰ روز عمره بروند.
وی اضافه کرد: با تدابیر اتخاذشده هزینه تمامشده سفر زیارتی عمره در دوره جاری مناسب است و ظرفیتسازی خوبی صورت گرفته است. دارندگان اسناد ثبتنامی عمره میتوانند با مبلغ ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان یک سفر ۱۰ روزه به سرزمین وحی داشته باشند.
معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به استقبال خوب زوجهای جوان از امکان ایجادشده توسط سازمان حج و زیارت برای تشرف به عمره گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از هموطنان با استفاده از این فرصت، بدون نیاز به تهیه فیش و خارج از نوبت ثبتنام عمره را انجام دادهاند و همچنان این فرصت تا پایان سال برای علاقمندان وجود دارد.
رضایی افزود: زوجهای جوان از استانهای تهران، خوزستان و کرمانشاه در صدر پرتقاضاترین مناطق کشور برای این سفر بودهاند.
سازمان حج و زیارت یادآور شد: تمام ودیعهگذاران عمره میتوانند از طریق پنجره واحد سازمان حج وزیارت به آدرس my.haj.ir برای ثبتنام در کاروانهای عمره اقدام کنند.
