رضایی: تمام دارندگان فیش عمره برای ثبت‌نام اقدام کنند

معاون سازمان حج و زیارت از تمام دارندگان فیش عمره برای ثبت‌نام و تشرف در سال جاری دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، معاون سازمان حج و زیارت اظهار کرد: ظرفیت‌سازی خوبی برای دوره جاری تدارک دیده شده است و دارندگان فیش حج می‌توانند به سفر ۱۰ روز عمره بروند.

وی اضافه کرد: با تدابیر اتخاذشده هزینه تمام‌شده سفر زیارتی عمره در دوره جاری مناسب است و ظرفیت‌سازی خوبی صورت گرفته است. دارندگان اسناد ثبت‌نامی عمره می‌توانند با مبلغ ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان یک سفر ۱۰ روزه به سرزمین وحی داشته باشند.

معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به استقبال خوب زوج‌های جوان از امکان ایجادشده توسط سازمان حج و زیارت برای تشرف به عمره گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از هموطنان با استفاده از این فرصت، بدون نیاز به تهیه فیش و خارج از نوبت ثبت‌نام عمره را انجام داده‌اند و همچنان این فرصت تا پایان سال برای علاقمندان وجود دارد.

رضایی افزود: زوج‌های جوان از استان‌های تهران، خوزستان و کرمانشاه در صدر پرتقاضاترین مناطق کشور برای این سفر بوده‌اند.

سازمان حج و زیارت یادآور شد: تمام ودیعه‌گذاران عمره می‌توانند از طریق پنجره واحد سازمان حج وزیارت به آدرس my.haj.ir برای ثبت‌نام در کاروان‌های عمره اقدام کنند.

