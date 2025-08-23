پرواز نخستین کاروان عمره مفرده از گلستان به سرزمین وحی آغاز شد

سید علی میرقاسمپور، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز نخستین پرواز از تهران به سمت سرزمین وحی اعزام شدند. همچنین دومین پرواز از استان گلستان نیز انجام شد که شامل دو کاروان با ظرفیت ۲۴۰ نفر از فرودگاه بینالمللی گرگان به مقصد جده بود.
وی افزود: این کاروانها که عمدتاً از اهل سنت استان گلستان هستند، به سرزمین وحی نیز اعزام خواهند شد. امسال تا پایان مهر ماه ۲۳ کاروان به ظرفیت دو هزار ۶۵۰ نفر به سرزمین وحی مشرف میشوند.
مدیرکل حج و زیارت گلستان گفت: از این تعداد کاروانی که به سرزمین وحی اعزام میشوند ۱۶ کاروان متعلق به اهل سنت و هفت کاروان دیگر از اهل تشیع هستند.
مدیرکل حج و زیارت گلستان ادامه داد: امسال ظرفیت اعزامهای استان افزایش یافته و پیشبینی میشود تا پایان مهر ماه، ۲۳ کاروان به ظرفیت دو هزار و ۶۵۰ نفر زائر از استان گلستان به سرزمین وحی اعزام شوند. این در حالی است که سال گذشته به دلیل محدودیتهای پروازی، زائران از ایستگاههای خارج از استان نیز اعزام میشدند، اما امسال با تلاشهای صورتگرفته، پروازها هر پنج روز یکبار از گرگان انجام میشود.
میرقاسمپور همچنین با اشاره به تخفیفهای ویژه برای کاروانها گفت: در این دوره، به زائران استان گلستان مبلغ ۵۰۰ دلار ارز بیتالمال تعلق گرفته و تاکنون استقبال بسیار خوبی از سوی زائران صورت گرفته است.
