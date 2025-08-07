به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با حضور حمید ملانوریشمسی استاندار همدان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، تعدادی از پروژههای مهم شهرستان تویسرکان از جمله پروژه نهضت ملی مسکن شهرک حضرت ولیعصر (عج) سرکان، سد مخزنی خرمرود، پارک بانوان و باغ مادری گردو مورد بازدید و ارزیابی میدانی قرار گرفت.
در نخستین بخش این سفر، استاندار همدان به همراه محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار تویسرکان و جمعی از مسئولان از پروژه نهضت ملی مسکن شهرک حضرت ولیعصر (عج) سرکان بازدید کرد.
در جریان این بازدید، موانع و چالشهای تکمیل مسکنهای این شهرک و زیرساختهای مورد نیاز همچون آب، برق، گاز و راههای دسترسی مورد بحث قرار گرفت.
مسئولان بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه و رفع موانع باقیمانده جهت رفاه ساکنان و تحقق وعدههای دولت در حوزه مسکن تاکید کردند.
همچنین، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان در ادامه این سفر، با حضور در پارک بانوان تویسرکان، ضمن تقدیر از بانوان فعال این مجموعه و ارائه گزارشی از استقبال و حضور بانوان، بر ضرورت پیگیری برای ایجاد فضای بزرگتر و سرپوشیدهتر تأکید کرد تا بانوان شهرستان بتوانند از امکانات ورزشی و رفاهی در محیطی ایمن و مناسبتر بهرهمند شوند.
در بخش دیگری از برنامه سفر، سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، در رأس هیأتی از مدیران استانی و شهرستانی، از باغ مادری گردوی تویسرکان به عنوان یکی از قطبهای تولید نهال و گردوی کشور بازدید کرد.
در این بازدید، ظرفیتهای منطقه برای تولید و اصلاح ارقام گردو و نیز تقویت زنجیره ارزش و فرآوری گردو مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه استاندار همدان و هیئت همراه در بازدیدی میدانی از پروژه سد مخزنی خرمرود، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح حیاتی را بررسی کردند.
بنا بر گزارش ارائهشده، سد مخزنی خرمرود با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی و اعتباری بالغ بر هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان در حال اجراست و با تکمیل آن، علاوه بر تأمین پایدار آب شرب، کشاورزی و صنعت شهرستان تویسرکان، گامی مؤثر در حفظ منابع آبی و ارتقای شرایط زیستمحیطی منطقه برداشته خواهد شد.
این سفر یکروزه با هدف رصد موانع اجرایی پروژهها و تحقق وعدههای دولت در بخش مسکن، زنان و خانواده، کشاورزی و تقویت زیرساختهای حیاتی تویسرکان انجام شد تا ضمن بررسی روند پیشرفت طرحها، زمینه لازم برای رفاه بیشتر شهروندان شهرستان و توسعه همهجانبه منطقه فراهم شود.
