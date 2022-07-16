پرداخت ۱۱۰ وام خوداشتغالی به مددجویان اردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مطلب زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هرساله از ۲۵ تا ۳۱ تیرماه هفته بهزیستی نامگذاری شده و امسال همزمان با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی و با شعار شروعی دوباره برای بهتر زیستن امید می‌رود بتوانیم خدمات را به نحو احسن به جامعه هدف ارائه دهیم.

وی افزود: در حوزه مراکز اداری در مجموعه شهرستان، یک اداره بهزیستی در شهر اردستان و دو مجتمع در زواره و مهاباد داریم و از یک سال و نیم گذشته علاوه بر این سه مرکز دولتی که به جامعه هدف خدمات ارائه می‌دهند، دو مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی راه‌اندازی کردیم که پرونده‌های مددجویان مستمری‌بگیر به این دو مرکز واگذار شده است.

رئیس بهزیستی اردستان خاطرنشان کرد: در حوزه امور توانبخشی هزار و ۷۱ معلول تحت پوشش و دارای پرونده وجود دارند که از این تعداد ۴۸۲ معلول مستمر بگیر هستند که مبلغ مستمری آنها بستگی به تعداد افراد در خانواده دارد.

مطلب زاده ادامه داد: تعداد ۶۰ نفر از معلولان تحت پوشش بهزیستی علاوه بر دریافت مستمری، حق پرستاری هم دریافت می‌کنند که این شامل معلولان ضایعه نخاعی و معلولانی که در خانه نیازمند مراقبت هستند.

وی یادآور شد: در حوزه توانبخشی خدمات مختلفی از قبیل کمک هزینه درمان، توان‌پزشکی، مناسب‌سازی و ایاب و ذهاب معلولان وجود دارد، همچنین ۳۳ دانش‌آموز معلول و ۸ دانشجو تحت پوشش داریم که اینان از کمک هزینه تحصیلی بهرمند می‌شوند.

رئیس اداره بهزیستی اردستان تصریح کرد: دو مرکز توان‌پزشکی طرف قرارداد در شهرستان داریم که یک مرکز گفتار درمانی و یک مرکز فیزیوتراپی دیگر هم وجود دارد که مددجویان ما رایگان خدمات دریافت می‌کنند.

مطلب‌زاده بیان کرد: سه مرکز توانبخشی در شهرستان اردستان تحت نظارت بهزیستی قرار دارد، یک مرکز حرفه آموزی شهید مدرس اردستان که مخصوص معلولان ذهنی دختر بالای ۱۴ سال است و ۱۶ معلول در این مرکز وجود دارد.

وی ادامه داد: یک مرکز توانبخشی شبانه روزی نغمه‌های زندگی در کچومثقال با ده نفر و یک مرکز سالمندان سادات کشاورزی در شهر زواره با ۱۵ سالمند است.

رئیس اداره بهزیستی اردستان در خصوص مرکز سالمندان اردستان، تصریح کرد: دو فاز از ساختمان سالمندان کوثر اردستان تکمیل شده و در حال تجهیز است که امیدواریم به زودی افتتاح شود.

مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: در حوزه امور اجتماعی تعداد ۲۷۵ خانوار ،۵۶ دانش آموز و ۱۲ دانشجو را تحت پوشش داریم؛ همچنین ۴۵ خانوار دارای چند قلو تحت پوشش قرار دارند که ۲۷ خانوار مستمری بگیر هستند.

وی تاکید کرد: در حوزه پیشگیری عمده فعالیت‌ها در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بحث آموزش‌ها است که شامل آموزش زندگی خانواده، آموزش پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی بوده و در سال گذشته نیز کارگاه‌هایی را برگزار کردیم همچنین ۳۵ جلسه آموزشی بوده و حدود ۹۰۰ نفر در این جلسات شرکت کردند.

رئیس اداره بهزیستی اردستان خاطرنشان کرد: در اسفند ماه سال گذشته پیمایش رصد اجتماعی در شهرستان اجرا کردیم که ۵۲۱ پرسشنامه در حوزه رصد آسیب‌های اجتماعی انجام شد.

مطلب زاده با اشاره به اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران (مانا) در این شهرستان، بیان کرد: در این طرح سه گروه از نوجوانان تشکیل شدند که اینها در محلی همچون مدرسه یک نوع آسیب اجتماعی را شناسایی کرده و برای رفع آن برنامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از اعتیاد ۸ کارگاه آموزشی برگزار کردیم، ادامه داد: دو مرکز ترک اعتیاد به نام‌های مرکز متادون درمانی ساحل سلامت و کمپ زندگی دوباره در این شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره بهزیستی اردستان خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها برای هزار و ۵۰۰ کودک سه تا شش ساله سنجش بینایی اجرا کردیم که ۱۱۰ نفر مشکوک بودند و به پزشک متخصص ارجاع شدند.

مطلب زاده ادامه داد: در حوزه سنجش شنوایی نوزدان شیرخوار برای ۳۳۵ نوزاد سنجش انجام شد که ۲۷ مورد ارجاع به پزشک متخصص داشتیم.

وی بیان کرد: در حوزه مشارکت‌ها، اشتغال و مسکن در سال گذشته یک موضوع پروژه ساخت مسکن خانوارهای دو معلول به تعداد ۴ واحد مسکن را داشتیم که واگذار شد.

رئیس اداره بهزیستی اردستان خاطرنشان کرد: تعداد ۲۰ مورد کمک به ساخت منازل مسکونی خودمالک مددجویان تحت پوشش را انجام دادیم.

مطلب زاده در ارتباط با پرداخت وام اشتغال، تاکید کرد: در حوزه اشتغال ۱۱۰ وام خوداشتغالی به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال به جامعه هدف که شامل معلولان و اعضای خانواده آنها، زنان سرپرست خانوار و بهبودیافتگان پرداخت شده است.