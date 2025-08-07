شمس آذر آماده حضوری قدرتمند در لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین از آغاز تمرینات این تیم از تاریخ ۱۷ تیرماه خبر داد و اظهار کرد: روند آماده‌سازی تیم را مثبت ارزیابی میکنم.

وی با اشاره به برگزاری چند دیدار دوستانه مهم، از بازی‌های تدارکاتی مقابل تیم‌های پیکان، نساجی و آلومینیوم اراک به‌عنوان نقاط عطف آماده‌سازی یاد کرد.

رضایی همچنین از برگزاری یک دیدار دوستانه بسیار مهم در روزهای آینده مقابل تیم ملوان بندرانزلی خبر داد و تأکید کرد: بازیکنان باید با آمادگی کامل وارد رقابت‌های لیگ برتر شوند تا شمس آذر بتواند حضوری موفق و افتخارآمیز داشته باشد.

سرمربی شمس آذر با اشاره به عملکرد مثبت تیم در جذب بازیکنان جدید، ابراز امیدواری کرد: با ایجاد هماهنگی میان نفرات، روند رو به رشد تیم ادامه یابد.

وی هدف اصلی باشگاه را کسب جایگاهی شایسته در لیگ برتر دانست و گفت: شمس آذر نماینده مردم قزوین است و باید بتواند افتخاری بزرگ برای استان رقم بزند.

رضایی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط با هواداران گفت که باید بتوانیم تماشاگران را به هواداران واقعی تبدیل کنیم و امیدوارم در این فصل شاهد حمایت پرشور قزوینی‌ها از تیم محبوبشان باشیم.