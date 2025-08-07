  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

شمس آذر آماده حضوری قدرتمند در لیگ برتر است

شمس آذر آماده حضوری قدرتمند در لیگ برتر است

قزوین- سرمربی شمس آذر از برگزاری یک دیدار تدارکاتی مهم با ملوان بندر انزلی خبر داد و اظهار کرد: شمس آذر آماده حضوری قدرتمند در لیگ برتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین از آغاز تمرینات این تیم از تاریخ ۱۷ تیرماه خبر داد و اظهار کرد: روند آماده‌سازی تیم را مثبت ارزیابی میکنم.

وی با اشاره به برگزاری چند دیدار دوستانه مهم، از بازی‌های تدارکاتی مقابل تیم‌های پیکان، نساجی و آلومینیوم اراک به‌عنوان نقاط عطف آماده‌سازی یاد کرد.

رضایی همچنین از برگزاری یک دیدار دوستانه بسیار مهم در روزهای آینده مقابل تیم ملوان بندرانزلی خبر داد و تأکید کرد: بازیکنان باید با آمادگی کامل وارد رقابت‌های لیگ برتر شوند تا شمس آذر بتواند حضوری موفق و افتخارآمیز داشته باشد.

سرمربی شمس آذر با اشاره به عملکرد مثبت تیم در جذب بازیکنان جدید، ابراز امیدواری کرد: با ایجاد هماهنگی میان نفرات، روند رو به رشد تیم ادامه یابد.

وی هدف اصلی باشگاه را کسب جایگاهی شایسته در لیگ برتر دانست و گفت: شمس آذر نماینده مردم قزوین است و باید بتواند افتخاری بزرگ برای استان رقم بزند.

رضایی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط با هواداران گفت که باید بتوانیم تماشاگران را به هواداران واقعی تبدیل کنیم و امیدوارم در این فصل شاهد حمایت پرشور قزوینی‌ها از تیم محبوبشان باشیم.

کد خبر 6553738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها