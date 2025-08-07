هم اکنون یک میلیون و چهارصد هزار زائر ایرانی در عراق داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تا روز پنج شنبه ۱۶ مرداد ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان بعد از زیارت عتبات به کشور بازگشته‌اند و یک میلیون و چهارصد هزار نفر نیز هم اکنون در شهرهای زیارتی عراق حضور دارند.

وی افزود: در روزهای آینده، پیک سفر حدود میلیون زائر به عتبات را داریم که تقاضا می‌کنیم هموطنان جهت سهولت در تردد، از مرزهای خسروی، شلمچه، چزابه و باشماق نیز استفاده نماینده و در ترافیک پایانه مرز مهران معطل نشوند.

بیات مطرح کرد: مردم عراق میزبانی شایسته‌ای از زائران اباعبدالله دارند و موکب‌های مردمی ایران نیز فعال هستند و از هموطنان درخواست داریم، با توجه به گرمای هوا مدت سفر خود را مدیریت نمایند و بازگشت را به روزهای آخر موکل نکنند.