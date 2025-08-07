به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، اعلام کرده است که از این پس تمامی مزایدههای نیابت اجرایی مربوط به معوقات مالیاتی و مطالبات دولتی سازمان امور مالیاتی از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۴ صرفاً از طریق بستر الکترونیکی سامانه ستاد و به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار میشود.
گفته شده که این تصمیم در راستای تحقق شفافیت، تسهیل دسترسی عموم، کاهش فساد و تسریع در فرآیند وصول مطالبات دولتی انجام شده است. الکترونیکی شدن کامل این مزایدهها، ضمن افزایش دقت، سرعت و سلامت فرآیندها، زمینه مشارکت عادلانهتر متقاضیان در سراسر کشور را فراهم میکند و یکی از گامهای مهم در توسعه دولت الکترونیکی و تحقق سیاستهای کلی شفافسازی مالی و اقتصادی به شمار میرود.
لازم به ذکر است، بیش از ۲ سال است که شاهد برگزاری بسیاری از مزایدههای دولتی در بستر سامانه ستاد هستیم. در ابتدای فعالیت گسترده این سامانه ابهامات متعددی در خصوص شفافیت و عملکرد آن وجود داشت.
شاید بیش از هر زمان دیگری در مزایده خودروهای لوکس سازمان اموال تملیکی اسم این سامانه شنیده شد و در همان بازه زمانی عملکرد خوبی در زمینه اجرا و شفافیت از خود نشان داد.
پس از آن مراحل متعددی از مزایده، مناقصه و خرید جزئی و متوسط در این سامانه برگزاری شد. علاوه بر دستگاههای دولتی، قوه قضائیه نیز حداقل بخشی از مزایدههای خود را به این سامانه منتقل کرده است.
تا پیش از فعالیت این سامانه ابهامات متعددی در خصوص تبانیها در مزایده مطرح میشد. ضمن اینکه تنها افراد محدودی امکان شرکت در آنها را پیدا میکردند اما با وجود مزایدههای الکترونیکی افراد از کل کشور این امکان را پیدا کردند تا کالاها و املاک موجود در سامانه را ببینند و در صورت نیاز برای خرید آن اقدام کنند.
به این ترتیب و با توجه به تجربیات مزایده اموال تملیکی، تقریباً تمامی کالاهایی که در این سامانه قرار گرفتند به بالاترین قیمت، در برخی مواقع نزدیک و یا بالاتر از قیمت بازار آن کالا) فروخته شدند.
برهمین اساس به نظر میرسد انتقال مزایدههای سازمان امور مالیاتی نیز گام دیگری برای شفافسازی در مزایدههای پرحاشیه است.
