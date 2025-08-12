به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با هدف تسهیل در فرآیند تکمیل و استرداد اظهارنامه پیشفرض مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بهبود تطابق دفاتر با مندرجات اظهارنامه بر اساس اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی، امکان دریافت فایل جزئیات ردیفهای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان فراهم شده است.
بر این اساس، مؤدیان میتوانند اطلاعات مربوط به شماره مالیاتی، بهای خرید و فروش مؤثر یا مالیات و عوارض مؤثر را که در محاسبه ردیفهای انتخابشده اظهارنامه لحاظ شده، دریافت کنند. این امکان از دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ فعال است.
سازمان امور مالیاتی توضیح داده که خروجی فایل جزئیات برای ردیفهای جدول (الف) و بخش ابتدایی جدول (ب)، شامل بهای مؤثر فروش و خرید است و خروجی مربوط به بخش انتهایی جدول (ب) و جداول ضمیمه (ج) و (د) و ردیف (۳) جدول (د)، شامل مالیات و عوارض خرید و فروش مؤثر صورتحسابها میشود.
نظر شما