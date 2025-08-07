مصطفی دشتی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با هدف ارتقای سطح کیفی آثار رسانه‌ای و تقویت نقش رسانه در جریان‌سازی و آگاهی‌بخشی در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان افزود: این جشنواره در قالب‌های متنوعی برگزار خواهد شد که شامل بخش‌هایی نظیر گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافیک، موشن‌گرافیک، عکس، کلیپ، گزارش مستند و پادکست است.

وی همچنین به محورهای اصلی جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: محورهای این دوره از جشنواره شامل بخش ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اتحاد ملی و مقاومت مردمی، شعار سال، دستاوردهای انقلاب اسلامی و روایت پیشرفت، سیستان و بلوچستان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی، نقش رسانه در تأمین امنیت پایدار، اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت، نخستین قیام به خونخواهی امام حسین (علیه‌السلام)، میزبانی استان از زائران اربعین، خدمات بسیج در استان، آموزه‌های فرهنگ بومی، نقش بانوان در رشد جامعه، تقویت امید و نشاط از طریق رسانه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و رسانه و محیط زیست است.

دشتی‌زاده در خصوص نحوه ارسال آثار نیز افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ از طریق شماره ۰۹۹۶۵۸۹۲۸۸۹ در پیام‌رسان‌های داخلی روبیکا، ایتا و سروش ارسال کنند.

وی در پایان تأکید کرد: این جشنواره فرصتی است برای فعالان رسانه‌ای استان تا با تولید آثار فاخر، به تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و امنیت ملی بپردازند.