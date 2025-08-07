۸۰ هزار گذرنامه زیارتی در اصفهان صادر شد

سرهنگ مسعود طریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پلیس در زمینه تسهیل سفر زائران اربعین گفت: قرارگاه اربعین از روز شنبه ۴ مرداد ماه فعالیت خود را آغاز کرده و از ساعت ۶:۳۰ صبح تا هر زمان که زائران در محل حضور دارند، همکاران بنده نیز برای پاسخگویی و ارائه خدمات حاضر بوده و به صورت شبانه روزی نسبت به خدمت رسانی به زائران گرامی و صدور گذرنامه‌های آنان اقدام می‌کنند.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت این قرارگاه تاکنون، ۵۳ هزار و ۶۰۴ گذرنامه زیارتی صادر شده است. در همین بازه، ۱۱ هزار و ۱۸۵ گذرنامه عادی نیز در شرایط ویژه صدور یافته و تعداد گذرنامه‌های خادم که ویژه اتباع خارجی است، به ۱۶ هزار و ۵۰۰ عدد رسیده است. مجموع این آمارها بیانگر خدمات جهادی و شبانه‌روزی کارکنان ما در حوزه گذرنامه است که با عشق به زائران انجام می‌شود.

سرهنگ طریفی تصریح کرد: مراجعه روزانه به قرارگاه اربعین در حال حاضر به حدود ۶ هزار نفر می‌رسد. از هم‌وطنان درخواست می‌کنیم حتی‌الامکان از مراجعه حضوری به قرارگاه خودداری کرده و درخواست‌های خود را از طریق اپلیکیشن «پلیس من» یا دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند. این همکاری موجب می‌شود که نیروهای ما در قرارگاه بتوانند با تمرکز بیشتر، خدمات سریع‌تر و دقیق‌تری به زائران ارائه دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان افزود: استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، گذرگاه اصلی مسیر شرق به غرب کشور برای زائران اربعین محسوب می‌شود. از زائران و رانندگان تقاضا داریم ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در طول مسیر، موارد ایمنی را جدی بگیرند و با توجه به اینکه محور شرق استان، کویری و یکنواخت است و خستگی می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث باشد، حتماً پس از هر دو ساعت رانندگی، دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت داشته باشند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: پلیس راه استان با تقویت تیم‌های خودرویی در مسیرهای پرتردد، به صورت شبانه‌روزی در جاده‌ها حضور دارد تا هم امنیت زائران تأمین شود و هم روان‌سازی ترافیک به خوبی انجام گیرد ضمن اینکه از زائران نیز تقاضا داریم در مسیر بازگشت از عجله پرهیز کرده و پس از استراحت کافی، رانندگی را از سر بگیرند تا ان‌شاءالله شاهد کمترین تصادفات و آسیب‌ها باشیم.

سرهنگ طریفی با قدردانی از زحمات همه خدمتگذاران به زائران حسینی و نهادها و دستگاه‌هایی که در این زمینه با پلیس همکاری داشتند خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اربعین یک افتخار بزرگ است و تمام تلاش مجموعه انتظامی استان این است که با ارائه خدمات مؤثر و جهادی، در ثواب این حرکت عظیم معنوی سهیم باشیم.