۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

۸۰ هزار گذرنامه زیارتی در اصفهان صادر شد

اصفهان_معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از صدور بیش از ۸۰ هزار گذرنامه زیارتی، عادی و خادم از ابتدای آغاز به‌کار قرارگاه اربعین در استان خبر داد.

سرهنگ مسعود طریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پلیس در زمینه تسهیل سفر زائران اربعین گفت: قرارگاه اربعین از روز شنبه ۴ مرداد ماه فعالیت خود را آغاز کرده و از ساعت ۶:۳۰ صبح تا هر زمان که زائران در محل حضور دارند، همکاران بنده نیز برای پاسخگویی و ارائه خدمات حاضر بوده و به صورت شبانه روزی نسبت به خدمت رسانی به زائران گرامی و صدور گذرنامه‌های آنان اقدام می‌کنند.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت این قرارگاه تاکنون، ۵۳ هزار و ۶۰۴ گذرنامه زیارتی صادر شده است. در همین بازه، ۱۱ هزار و ۱۸۵ گذرنامه عادی نیز در شرایط ویژه صدور یافته و تعداد گذرنامه‌های خادم که ویژه اتباع خارجی است، به ۱۶ هزار و ۵۰۰ عدد رسیده است. مجموع این آمارها بیانگر خدمات جهادی و شبانه‌روزی کارکنان ما در حوزه گذرنامه است که با عشق به زائران انجام می‌شود.

سرهنگ طریفی تصریح کرد: مراجعه روزانه به قرارگاه اربعین در حال حاضر به حدود ۶ هزار نفر می‌رسد. از هم‌وطنان درخواست می‌کنیم حتی‌الامکان از مراجعه حضوری به قرارگاه خودداری کرده و درخواست‌های خود را از طریق اپلیکیشن «پلیس من» یا دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند. این همکاری موجب می‌شود که نیروهای ما در قرارگاه بتوانند با تمرکز بیشتر، خدمات سریع‌تر و دقیق‌تری به زائران ارائه دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان افزود: استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، گذرگاه اصلی مسیر شرق به غرب کشور برای زائران اربعین محسوب می‌شود. از زائران و رانندگان تقاضا داریم ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در طول مسیر، موارد ایمنی را جدی بگیرند و با توجه به اینکه محور شرق استان، کویری و یکنواخت است و خستگی می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث باشد، حتماً پس از هر دو ساعت رانندگی، دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت داشته باشند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: پلیس راه استان با تقویت تیم‌های خودرویی در مسیرهای پرتردد، به صورت شبانه‌روزی در جاده‌ها حضور دارد تا هم امنیت زائران تأمین شود و هم روان‌سازی ترافیک به خوبی انجام گیرد ضمن اینکه از زائران نیز تقاضا داریم در مسیر بازگشت از عجله پرهیز کرده و پس از استراحت کافی، رانندگی را از سر بگیرند تا ان‌شاءالله شاهد کمترین تصادفات و آسیب‌ها باشیم.

سرهنگ طریفی با قدردانی از زحمات همه خدمتگذاران به زائران حسینی و نهادها و دستگاه‌هایی که در این زمینه با پلیس همکاری داشتند خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اربعین یک افتخار بزرگ است و تمام تلاش مجموعه انتظامی استان این است که با ارائه خدمات مؤثر و جهادی، در ثواب این حرکت عظیم معنوی سهیم باشیم.

