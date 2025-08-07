پایان تورنمنت بین المللی قایقرانی روسیه بدون مدال برای ایرانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‌المللی قایقرانی روسیه در رشته آب‌های آرام در شهر برانئول انجام شد و تیم ایران در رده سنی زیر ۱۸ سال در بخش کایاک و کانو در این رویداد شرکت کرد. حاصل تلاش نمایندگان زیر ۱۸ سال ایران در اولین مسابقه بین المللی شان حضور در فینال ۷ ماده بود که مدالی به دنبال نداشت.

راستین محمدیان‌راد و آریا سفیدگر دو نماینده ایران در ماده کایاک یک نفره ۱۰۰۰۰ متر مردان در رقابت با حریفانی از بلاروس، روسیه، قزاقستان، ترکیه، اندونزی، مالزی، هند، صربستان، آذربایجان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به ترتیب در جایگاه هفتم و پانزدهم ایستادند. سید پارسا علیان تنها نماینده ایران در کانوی یک نفره مردان در ماده ۱۰۰۰۰ متر در رقابت با ۵ نماینده روس، ۲ نماینده تاجیک، هند، بلاروس و آذربایجان چهارم شد. راستین محمدیان در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر مردان پنجم شد و به نیمه نهایی راه یافت و در دور نیمه نهایی نیز در جایگاه هشتم قرار گرفت و از دور رقابت کنار رفت. پارسا علیان ابتدا در دور مقدماتی با کسب جایگاه دوم مستقیماً راهی فینال شد. سپس در فینال در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در مسابقه فینال کانوی دونفره ۵۰۰ متر فاطمه سالاری‌پور و پارسا علیان در رقابت با ۶ ورزشکار باشگاه‌های مختلف روسیه و نمایندگان بلاروس و هند هفتم شدند. ریحانه دادو در کایاک یکنفره ۵۰۰ متر بانوان در دور مقدماتی سوم و مستقیماً راهی فینال شد و در فینال رتبه پنجم را به دست آورد. فاطمه سالاری‌پور در کانوی یکنفره ۵۰۰ متر در دور مقدماتی ششم شد و در دور نیمه‌نهایی نیز پنجم شد و از دور رقابت کنار رفت. ریحانه دادو و آریا سفیدگر در کایاک دونفره ۵۰۰ متر میکس در دور مقدماتی چهارم و راهی نیمه‌نهایی شدند. در دور نیمه‌نهایی اما قایقرانان ایران اول شدند و به فینال راه یافتند. در مسابقه فینال دادو و سفیدگر در رقابت با نمایندگان آذربایجان، بلاروس، ترکیه، اندونزی، ۲ نماینده روسیه و ۲ نماینده قزاقستان ششم شدند.

آریا سفیدگر در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۲۰۰ متر مردان در دور مقدماتی هفتم شد و به نیمه نهایی راه یافت و در دور نیمه نهایی نیز در جایگاه هشتم قرار گرفت و از دور رقابت کنار رفت. پارسا علیان ابتدا در دور مقدماتی کانو یک نفره ۲۰۰ متر با کسب جایگاه پنجم مستقیماً راهی نیمه نهایی شد. سپس در نیمه نهایی سوم و راهی فینال شد. در فینال به جایگاه ششم دست یافت. ریحانه دادو در کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بانوان در دور مقدماتی با کسب جایگاه سوم مستقیماً راهی فینال شد و در فینال جایگاه پنجم را به دست آورد. فاطمه سالاری‌پور در کانوی یکنفره ۲۰۰ متر در دور مقدماتی پنجم شد و در دور نیمه‌نهایی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و راهی فینال شد. در فینال نیز با رقابت با ۶ نماینده روس، هند و بلاروس نهم شد.

آرزو پاسلار مربی و سرپرست، احمدرضا طالبیان مربی و نرجس سالاری‌پور کمک مربی اعضای کادر فنی این تیم را تشکیل می‌دادند و ریحانه دادو در کایاک دختران، فاطمه سالاری پور در کانوی دختران، آریا سفیدگر و راستین محمدیان‌راد در کایاک پسران و سیدپارسا علیان در کانوی پسران ورزشکاران تیم منتخب زیر ۱۸ سال ایران در تورنمنت بین‌المللی روسیه بودند.