به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، قاسم هاشم نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: دشمن صهیونیستی همچنان حاکمیت لبنان را نقض میکند و دایره اشغالگری خود را گسترش میدهد؛ پس کمیته نظارت بر آتش بس کجاست؟
وی اضافه کرد: اگر این نظریه درست است که سلاح حزب الله به عنوان ابزار بازدارنده عمل نمیکند پس چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی از آن میترسند؟
لازم به ذکر است که کابینه لبنان به تازگی با برگزاری نشستی علیه سلاح حزب الله و در راستای خلع آن موضع گیری کرده است.
این در حالی است که حملات وحشیانه زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد.
نظر شما