نماینده لبنانی:چرا واشنگتن وتل‌آویو تا این حد از سلاح مقاومت می‌ترسند؟

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان به موضع گیری ها علیه سلاح مقاومت این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، قاسم هاشم نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: دشمن صهیونیستی همچنان حاکمیت لبنان را نقض می‌کند و دایره اشغالگری خود را گسترش می‌دهد؛ پس کمیته نظارت بر آتش بس کجاست؟

وی اضافه کرد: اگر این نظریه درست است که سلاح حزب الله به عنوان ابزار بازدارنده عمل نمی‌کند پس چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی از آن می‌ترسند؟

لازم به ذکر است که کابینه لبنان به تازگی با برگزاری نشستی علیه سلاح حزب الله و در راستای خلع آن موضع گیری کرده است.

این در حالی است که حملات وحشیانه زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد.

کد خبر 6553864

