تأکید استانداران خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بر رفع تنش آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی ظهر پنج شنبه در دیدار با سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان، به موضوعات مهمی از جمله پروژههای مشترک عمرانی، تنش آبی، و همکاریهای فرهنگی و اجتماعی پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای مشترک عمرانی و ضرورت همکاری هر دو استان تاکید کرد و افزود: اتوبان شیراز-گچساران-اهواز از جمله پروژههای مهم منطقهای است که حدود ۲۸ کیلومتر در استان کهگیلویه و بویراحمد و ۵۰ کیلومتر در استان خوزستان قرار دارد که تکمیل این پروژه با توجه به برگزاری جلسات متعدد در وزارت راه و شهرسازی نیازمند همکاری هر دو استان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موضوع تنش آبی استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد افزود: رفع تنش آبی نیازمند اقدامات استانی، منطقهای و ملی است.
وی همچنین بر همکاریهای فرهنگی و اجتماعی میان هر دو استان تأکید کرد و افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی بین دو استان، پروژههای مشترک فرهنگی و اجتماعی میتواند به تقویت روابط کمک کند.
رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر تمایل به همکاری بین دو استان در بالاترین سطح قرار دارد و این فرصت میتواند برای پیشبرد پروژههای مشترک مورد استفاده قرار گیرد، از استاندار خوزستان برای سفر به کهگیلویه و بویراحمد دعوت کرد.
وی در پایان از همکاری استان خوزستان در خدماترسانی به زوار اربعین تقدیر کرد.
