بسم الله الرحمن الرحیم
هفدهم مردادماه یادآور روزی است که به یاد شهید محمود صارمی به نام روز خبرنگار نامگذاری شده است. این روز یادآور تلاشهای خبرنگارانی است که رسالت خطیر آگاهیبخشی و اطلاعرسانی توأم با امانت را بر عهده دارند و منعکسکننده حقایق، وقایع و چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای جامعه هستند.
بیشک امروز، در عصر ارتباطات و فعالیت بنگاههای خبری و تبادل فوری اطلاعات در فضای مجازی، رسالت و مسئولیت صاحبان قلم و رسانه در ارتقای افکار عمومی سنگینتر شده و قطعاً اصحاب رسانه با انعکاس به موقع اخبار مهم و همچنین وقایع امیدآفرین، پویایی و افزایش آگاهی جامعه را به ارمغان میآورند.
اینجانب ضمن تقدیر و سپاس از زحمات صاحبان قلم و اندیشه، مجاهدان بیادعا و اصحاب رسانه کشور، این روز را به این عزیزان و خانوادههای مکرم آنان به ویژه به خانواده معظم شهدای عرصه خبر، تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و سر بلندی آنان را مسئلت دارم.
