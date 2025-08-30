زمین چمن مصنوعی مدرسه شهدای خارگ افتتاح شد

نگهدار حسینپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تلاشهای آموزش و پرورش و همچنین همراهی مدیریت عملیات عمومی خارگ اظهار داشت: اجرای زمین چمن مصنوعی در مدرسه شهدای خارگ، گامی ارزشمند در راستای افزایش نشاط، شادابی و پویایی مدارس جزیره خارگ است.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال تکمیل شد و امروز در اختیار دانشآموزان قرار گرفت تا بتوانند در محیطی استاندارد، ایمن و مجهز فعالیتهای ورزشی خود را دنبال کنند.
حسینپور خاطرنشان کرد: توجه به توسعه فضاهای ورزشی در مدارس، زمینهساز ارتقای سلامت جسمی و روحی دانشآموزان بوده و میتواند نقش مهمی در تربیت نسل آینده و پویایی بیشتر مدارس خارگ ایفا کند
نظر شما