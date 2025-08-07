به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی با صدور پیامی به مناسبت ۱۷ مردادماه، روز بزرگداشت خبرنگار، گفت: این روز، مجالی برای ادای احترام به طلایهداران جبهه آگاهی و صداقت است؛ آنان که با جوهر قلم و روشنی کلام، روشنگری را وظیفه و رسالت خویش دانستهاند.
وی افزود: خبرنگاران، روایتگران تعهد، امانتداری و آگاهی هستند؛ دیدهبانانی بیدار که با نگاهی ژرف و بیطرف، تپش زندگی مردم را به تصویر میکشند و آیینهای شفاف از حقیقت در برابر دیدگان جامعه میگشایند.
صادقی ادامه داد: در زمانهای که با روایتگری های نادرست جای جلاد و قربانی به سهولت عوض می شود، سطحینگری گاه حقیقت را به حاشیه میراند، حضور خبرنگاران بهمثابه نوری در مسیر فهم و بصیرت است.
استاندار زنجان با بیان اینکه اهالی رسانه زنجان همواره در خط مقدم اطلاعرسانی، شفافسازی و بازتاب مشکلات و مطالبات مردم این استان حضور فعال داشتهاند، گفت: اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه و تجلیل از جایگاه سترگ تمامی تلاشگران این عرصه، بهویژه خبرنگاران سختکوش و اندیشمند استان زنجان که در ارتقای سواد رسانه ای استان روایتگری درست جداسازی عقاید از وقایع مسئولیت های حرفه ای خود را در رساندن صدای بی صدایان به نظام تصمیم گیری به خوبی ادا می کنند تشکر و قدردانی کرده و از تلاشهای خالصانه و روشنگرانه جامعه بزرگ رسانه تشکر و سپاسگزاری می کنم.
صادقی افزود: قطعاً پختگی و بلوغ حرفه ای رسانه های استان در حد و اندازه ای هست که اجازه نمی دهد شکاف و دوگانه سازی صنفی در این عرصه کارساز شود و همه در یک انسجام حرفهای با حفظ مواضع و نگرش های خود در ارتقای جایگاه رسانه در تراز انقلاب اسلامی و ارتقای آگاهی های عمومی، آیینه ای برای ارزیابی عملکرد منتخبین دولت چهاردهم در استان قرار گیرند.
استاندار زنجان گفت: از درگاه خداوند متعال، برای همه اصحاب رسانه، توفیق، عزت و سربلندی مسالت دارم و امیدوارم همواره با صداقت و درایت، در مسیر تعالی، حقیقتجویی و خدمت به مردم گام بردارند.
