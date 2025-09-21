به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «جان سوینی» نخست وزیر اسکاتلند امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: من از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس استقبال می‌کنم، اما این به رسمیت شناختن نباید مشروط باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک لحظه تاریخی است که باید مدت‌ها پیش محقق می‌شد. راه حل (موسوم به) دو دولتی تنها راه برای فلسطینی‌ها به منظور دست یابی به زندگی در صلح، رفاه و امنیت است. ما از دولت انگلیس می‌خواهیم تا تحریم‌های بیشتری علیه اسرائیل اعمال کند و به همکاری نظامی با آن پایان دهد.

این در حالیست که «جان سوینی» اخیراً در سخنانی اعلام کرده بود که سکوت و کوتاهی در مواجهه با نسل‌کشی اسرائیل در غزه نباید یک گزینه باشد.



وی افزود: اسرائیل باید محاکمه شده و تحریم‌هایی علیه آن اعمال شود.

کمیته بین‌المللی تحقیقات وابسته به سازمان ملل سه شنبه پیش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی در حق فلسطینی‌ها در نوار غزه شده است. این کمیته به صورت رسمی از عبارت نسل کشی استفاده کرد.

در این گزارش آمده بود که مقامات صهیونیست و عناصر وابسته به آنها مرتکب ۵ فعل از افعال مربوط به نسل کشی در غزه شده‌اند.