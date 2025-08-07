خرید بزرگ سپاهان از تراکتور آمد؛ ریکاردو آلوز زردپوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی ظهر امروز پس از توافق با تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان، با قراردادی به مدت دو فصل، به سپاهان پیوست.

آلوز با حضور در دفتر باشگاه سپاهان قرارداد خود را با این باشگاه به مدت دو فصل امضا کرد و به این تیم پیوست.

این بازیکن سابقه بازی در رده‌های سنی تیم ملی پرتغال را در کارنامه دارد؛ آلوز در ۳ فصل گذشته، ۲ بار عنوان بهترین گل‌ساز لیگ برتر ایران را به دست آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آلوز در حالی با سپاهان قرارداد بست که بنابر ادعای محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور با این تیم قرارداد دارد اما سپاهان از او رونمایی کرد.