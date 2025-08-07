به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی فصل گذشته تراکتور تبریز، در اقدامی پرحاشیه قرارداد خود را به‌صورت یک‌طرفه با این باشگاه فسخ کرد و به اردوی سپاهان اصفهان اضافه شد. انتقالی که نه تنها آرامش اردوی تراکتور را بر هم زد، بلکه حالا با شکایت رسمی این باشگاه به نهادهای بین‌المللی، به یک پرونده حقوقی جدی در فوتبال ایران تبدیل شده است.

فسخ یک‌طرفه و مقصد اصفهان

باشگاه تراکتور در طول تابستان به‌هیچ‌وجه قصد قطع همکاری با آلوز را نداشت. نام او در لیست تیم برای لیگ بیست‌وپنجم نیز ثبت شده بود. با این حال، آلوز با استناد به برخی بندهای قرارداد، اقدام به فسخ یک‌طرفه کرد و پس از توافق با مدیران باشگاه سپاهان، به این تیم پیوست. نقل و انتقالی که در ابتدا آرام به نظر می‌رسید، حالا تبدیل به یکی از جنجالی‌ترین جابجایی‌های فصل شده است.

شکایت رسمی از بازیکن و باشگاه جدید

طبق اعلام سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور، این باشگاه از ریکاردو آلوز و باشگاه سپاهان شکایت کرده است. مظفری‌زاده با تأکید بر حفظ حقوق باشگاه تبریزی، اعلام کرد: «ما شکایت را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط ارسال کردیم؛ هم از بازیکن و هم از باشگاهی که با علم به قرارداد آلوز، با او وارد مذاکره و عقد قرارداد شده است.»

با ثبت این شکایت، حالا پرونده در اختیار نهادهای رسمی از جمله فیفا قرار دارد و باید دید تصمیم نهایی در خصوص موجه یا غیرموجه بودن فسخ، چگونه اتخاذ می‌شود.

تکرار یک مسیر آشنا؛ این بار با نقش‌ها معکوس

این اتفاق یادآور ماجرای جنجالی علیرضا بیرانوند و انتقال او از پرسپولیس به تراکتور است؛ پرونده‌ای که یک‌سال به درازا کشید و در نهایت با محرومیت بیرانوند و محکومیت مالی تراکتور به پایان رسید. حالا تراکتور در جایگاه باشگاهی قرار گرفته که با فسخ یک‌طرفه متضرر شده و قصد دارد تا ته خط حقوقی ماجرا پیش برود.

سرنوشت در دستان فیفا

در صورتی که فیفا رأی به غیرموجه بودن فسخ آلوز دهد، این بازیکن ممکن است با محرومیت از همراهی سپاهان مواجه شود و باشگاه اصفهانی نیز با پرداخت غرامت سنگین روبه‌رو شود. اما اگر فسخ را موجه تشخیص دهند، تراکتور نه تنها بازیکن کلیدی خود را از دست داده بلکه پیگیری حقوقی‌اش نیز بی‌ثمر خواهد بود.

جنگ فوتبالی در زمین حقوق

حالا جنگ نقل و انتقالاتی فوتبال ایران وارد فاز حقوقی و بین‌المللی شده است تا حالا کمیته انضباطی فیفا در خصوص یک جابجایی بحث برانگیز با استفاده از مستندات حقوقی باشگاه تراکتور، سپاهان اصفهان و شخص ریکاردو آلوز تصمیم‌گیری کند.