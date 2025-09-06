ماجرای سپاهان و تراکتور به CAS کشید؛ هیچ توافقی صورت نگرفته است!

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سپاهان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:« به اطلاع هواداران عزیز و اهالی فوتبال میرساند اساساً طبق نظر مراجع حقوقی داخلی مرجع رسیدگی به پرونده ریکاردو آلوز فیفا و در نهایت CAS بوده و باشگاه سپاهان نیز آمادگی پیگیری این پرونده در مرجع مذکور را دارد.
بدیهی است پیش از رسیدگی حقوقی و تعیین تکلیف این پرونده در مراجع مربوطه، هیچ گونه مذاکره و توافقی بین باشگاه سپاهان و تراکتور انجام نخواهد شد و در صورت صدور رأی قطعی، باشگاه سپاهان به حکم حقوقی مرجع ذیصلاح، تمکین خواهد کرد.
جلسهای که پنجشنبه گذشته در کمیته انضباطی فدراسیون تشکیل شد صرفاً جهت استماع دیدگاههای حقوقی طرفین بود و در آن جلسه نیز بر این موضوع تاکید شد همانگونه که باشگاه تراکتور، طرح شکایت خود را در فیفا مطرح نموده، بنابراین فیفا و در نهایت CAS مرجع رسیدگی به این پرونده خواهند بود.
لازم به ذکر است باشگاه سپاهان با ریکاردو آلوز به عنوان بازیکن آزاد قرارداد بسته و آلوز پیش از مذاکره و انعقاد قرارداد با سپاهان، به باشگاه تراکتور، فدراسیون فوتبال ایران و فیفا اعلام کرده بوده است که فاقد قرارداد معتبر با باشگاه تراکتور میباشد. مسئولان محترم تراکتور نیز اگرچه مدعی هستند که این بازیکن هنوز با آن باشگاه قرارداد دارد، اما از سوی دیگر با طرح شکایت از وی با عنوان ادعایی «فسخ یکطرفه غیرموجه» در فیفا، عملاً فسخ این بازیکن را پذیرفتهاند.
در پایان اعلام میدارد، باشگاه سپاهان ضمن پرهیز از ورود به حواشی بیحاصل این پرونده، تنها مرجع ذیصلاح حقوقی را به رسمیت شناخته و با مستندات محکم حقوقی خود، پرونده را از آن طریق پیگیری خواهد کرد.»
