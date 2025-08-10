شاگردان نویدکیا وارد دوحه شدند؛اعلام برنامه آماده سازی الدحیل و سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الرایه قطر، تیم فوتبال الدحیل ساعت ۱۹ آخرین تمرین اصلی خود را پیش از رویارویی با تیم فوتبال سپاهان ایران که سهشنبه شب در مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا برگزار میشود، انجام خواهد داد.
«جمال بلماضی» سرمربی الدحیل، قصد دارد از این جلسه تمرینی برای مشخص کردن خطوط کلی تاکتیکی و انتخاب ترکیب اصلی این دیدار دشوار استفاده کند.
او در تمرینات اخیر با ایجاد انگیزه و هیجان، روحیه بازیکنانش را بالا برده است. در تمرینات کنونی الدحیل همه بازیکنان، از جمله خریدهای جدید تیم حضور دارند؛ بازیکنانی چون کریستوف پیاتک مهاجم لهستانی، مارکو وراتی هافبک ایتالیایی، ژان شارل کاستیلتو مدافع کامرونی، عادل بولبینه هافبک الجزایری، یوسف سابالی مدافع سنگالی و لوکاس سیلوا ملو مدافع برزیلی ملقب به «توتا».
الدحیل از سه روز پیش تمرینات جدی خود را برای این مسابقه در ورزشگاه الموندیالی لوسیل آغاز کرده است؛ تمریناتی که در فضایی با روحیه بالا و پس از اردوی موفق ۱۸ روزه تیم در هلند پیگیری میشود.
اتحادیه فوتبال قطر نیز جزئیات برنامههای آمادهسازی این دیدار، شامل نشستهای خبری، زمان تمرینها و سایر موارد اجرایی را اعلام کرده است. بر این اساس، نشست خبری سپاهان فردا ساعت ۱۷:۳۰ در سالن کنفرانس ورزشگاه بینالمللی خلیفه برگزار میشود و پس از آن تمرین رسمی این تیم از ساعت ۱۸ در همان ورزشگاه آغاز خواهد شد.
نشست خبری تیم الدحیل نیز همان روز ساعت ۱۸:۴۵ و تمرین اصلی آنها ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه خلیفه انجام میشود. طبق مقررات، تنها ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین دو تیم برای رسانهها باز خواهد بود. عادل بولبینه: نماز استخاره مرا به الدحیل رساند.
عادل بولبینه، بازیکن تازهوارد الجزایری الدحیل، از خوشحالی خود بابت پیوستن به این تیم پرافتخار و پر عنوان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد حضورش برای این تیم خوشیمن باشد.
او گفت: نماز استخاره خواندم و حس آرامش گرفتم، همین باعث شد در امضا کردن قرارداد تردید نکنم، حتی با وجود فشار زیاد هواداران الجزایری که خواهان حضورم در اروپا بودند.
بولبینه درباره انتخاب شماره ۷۷ نیز توضیح داد: دوستان نزدیکم میدانند من همیشه عاشق کریستیانو رونالدو بودهام و هر شمارهای که ۷ داشته باشد را دوست دارم. البته مهمتر از همه این است که بتوانم برای تیمم مفید باشم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار حساس الدحیل و سپاهان را به داوران کویتی سپرده است. عبدالله جمالی به عنوان داور وسط، سعود الرشیدی و سعود الشمالی به عنوان کمکها، و عمار اشکنانی به عنوان داور چهارم این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
کاروان سپاهان بامداد امروز وارد دوحه شد و پس از استراحت در هتل، قرار است اولین تمرین خود را ساعت ۱۹ در زمینهای سرپوشیده آکادمی اسپایر انجام دهد. این تمرین پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگران و رسانهها برگزار خواهد شد.
