آغاز سومین مرحله واریز وجه متقاضیان خودروی «ریسپکت تیپ ۲»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت بهمن موتور با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از آغاز سومین مرحله واریز وجه خودروی «ریسپکت تیپ ۲» در قالب دو طرح حمایتی «جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از امروز تا پایان روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ از طریق پورتال جامع ایرانی‌کار به آدرس bahman.iranecar.com نسبت به واریز وجه خود اقدام کنند.

طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

این طرح ویژه متقاضیانی است که فرزند دوم آن‌ها پس از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ متولد شده باشد. احراز شرایط از طریق سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد.

قیمت نهایی خودرو در این طرح، مبلغ یک میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و شصت و دو هزار تومان (۱۶.۷۵۲.۶۲۰.۰۰۰ ریال) است.

متن کامل بخشنامه مرتبط با طرح جوانی جمعیت را از اینجا دریافت کنید.

طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

این طرح مختص مالکان خودروهای فرسوده با کاربری «سواری» یا «وانت» است که دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام باشند.

در این مرحله، متقاضیان باید پرداخت را در دو مرحله انجام دهند که مبلغ تعیین شده برای مرحله اول یک میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون و دویست و شصت و دو هزار ریال (۱۵.۷۰۲.۶۲۰.۰۰۰ ریال) تعیین شده است.

متن کامل بخشنامه مرتبط با طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را از اینجا دریافت کنید.

مشخصات فنی خودرو «ریسپکت تیپ ۲»

خودروی ریسپکت تیپ ۲ مجهز به موتور ۱۵۰۰ سی‌سی توربوشارژ با استاندارد آلایندگی یورو ۵ است. از امکانات ایمنی این خودرو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سیستم ترمز ضدقفل ABS+EBD

• دوربین دید ۳۶۰ درجه

• سنسور پارک

همچنین، این خودرو دارای گارانتی ۵ ساله یا ۱۵۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر محقق شود) است.

متقاضیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی گروه بهمن به نشانی

‏ www.bahman.ir مراجعه کنند.