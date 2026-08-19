به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز چهارشنبه در نشست با تشکلهای سازمانهای مردمنهاد لرستان، با تأکید بر اهمیت نقش مردم در فرایند توسعه، اظهار کرد: دولت وفاق ملی معتقد است کشور متعلق به همه آحاد مردم است و مردم باید در ساخت، آبادانی و توسعه کشور مشارکت داشته باشند.
فعالیت حدود ۷۸۰ سازمان مردمنهاد در لرستان
وی افزود: مشارکت مردم تنها با حرف و شعار محقق نمیشود و باید سازوکارهای اجرایی آن تقویت شود که یکی از مهمترین این سازوکارها، حمایت، همراهی و بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد است.
استاندار لرستان با بیان اینکه نقش سازمانهای مردمنهاد در جامعه بیبدیل و استثنایی است، گفت: تشکلهای مردمنهاد در موضوعات مختلف میتوانند نقشآفرین باشند و با ارتباط مؤثر با دستگاههای اجرایی، ضمن رفع ابهامات، در گفتوگو با مردم و توجیه افکار عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.
شاهرخی با اشاره به فعالیت حدود ۷۸۰ سازمان مردمنهاد در لرستان، تأکید کرد: صرف صدور مجوز برای یک تشکل و فعالیت محدود چند نفر، نباید هدف نهایی باشد، بلکه باید به تشکلهایی افتخار کنیم که در توسعه، عمران و آبادانی جامعه اثرگذار و نقشآفرین هستند.
وی ادامه داد: اگر قرار است صدها تشکل مردمنهاد در استان فعال باشند، باید فعالیت آنها به یک حرکت مؤثر و جریان اجتماعی تبدیل شود و خروجی فعالیت این تشکلها در جامعه قابلمشاهده باشد.
استاندار لرستان خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی نیز، گفت: سازمانهای مردمنهاد را عضوی از مجموعه خود بدانید و زمینه حضور و فعالیت آنها را در دستگاههای اجرایی فراهم کنید.
درهای ادارات و سازمانها باید به روی این تشکلها باز باشد
شاهرخی، افزود: درهای ادارات و سازمانها باید به روی این تشکلها باز باشد و حتی میتوان فضایی مشخص برای فعالیت آنها در دستگاههای اجرایی در نظر گرفت تا در کنار مدیران و کارشناسان به گفتوگو و پیگیری مسائل بپردازند.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران در زمینه تعامل با تشکلهای مردمنهاد، اظهار کرد: میزان توجه، حمایت و استفاده مؤثر از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد باید در شاخصهای ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی موردتوجه قرار گیرد.
استاندار لرستان، گفت: فلسفه وجودی دستگاههای اجرایی خدمت به مردم است و اگر مردم در فرایند تصمیمسازی و اجرای برنامهها مشارکت داشته باشند، بسیاری از مسائل با سهولت بیشتری حل خواهد شد.
شاهرخی همچنین بر برگزاری نشستهای تخصصی دستگاههای اجرایی با تشکلهای مردمنهاد تأکید کرد و افزود: مدیران نباید منتظر باشند همه نشستها با حضور استاندار برگزار شود، بلکه هر دستگاه باید بهصورت مستقل با تشکلهای مرتبط نشست برگزار و از ظرفیت آنها استفاده کند.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد استفاده کنند و این تشکلها نیز میتوانند با ارائه دیدگاههای کارشناسی و مشارکت در حل مسائل، نقش مؤثری در مسیر توسعه و پیشرفت لرستان ایفا کنند.
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