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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

استاندار لرستان: ۷۸۰ سازمان مردم‌نهاد در لرستان فعالیت دارند

استاندار لرستان: ۷۸۰ سازمان مردم‌نهاد در لرستان فعالیت دارند

خرم‌آباد - استاندار لرستان از فعالیت ۷۸۰ سازمان مردم‌نهاد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز چهارشنبه در نشست با تشکل‌های سازمان‌های مردم‌نهاد لرستان، با تأکید بر اهمیت نقش مردم در فرایند توسعه، اظهار کرد: دولت وفاق ملی معتقد است کشور متعلق به همه آحاد مردم است و مردم باید در ساخت، آبادانی و توسعه کشور مشارکت داشته باشند.

فعالیت حدود ۷۸۰ سازمان مردم‌نهاد در لرستان

وی افزود: مشارکت مردم تنها با حرف و شعار محقق نمی‌شود و باید سازوکارهای اجرایی آن تقویت شود که یکی از مهم‌ترین این سازوکارها، حمایت، همراهی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد است.

استاندار لرستان با بیان اینکه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه بی‌بدیل و استثنایی است، گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد در موضوعات مختلف می‌توانند نقش‌آفرین باشند و با ارتباط مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، ضمن رفع ابهامات، در گفت‌وگو با مردم و توجیه افکار عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

شاهرخی با اشاره به فعالیت حدود ۷۸۰ سازمان مردم‌نهاد در لرستان، تأکید کرد: صرف صدور مجوز برای یک تشکل و فعالیت محدود چند نفر، نباید هدف نهایی باشد، بلکه باید به تشکل‌هایی افتخار کنیم که در توسعه، عمران و آبادانی جامعه اثرگذار و نقش‌آفرین هستند.

وی ادامه داد: اگر قرار است صدها تشکل مردم‌نهاد در استان فعال باشند، باید فعالیت آنها به یک حرکت مؤثر و جریان اجتماعی تبدیل شود و خروجی فعالیت این تشکل‌ها در جامعه قابل‌مشاهده باشد.

استاندار لرستان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز، گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد را عضوی از مجموعه خود بدانید و زمینه حضور و فعالیت آنها را در دستگاه‌های اجرایی فراهم کنید.

درهای ادارات و سازمان‌ها باید به روی این تشکل‌ها باز باشد

شاهرخی، افزود: درهای ادارات و سازمان‌ها باید به روی این تشکل‌ها باز باشد و حتی می‌توان فضایی مشخص برای فعالیت آنها در دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفت تا در کنار مدیران و کارشناسان به گفت‌وگو و پیگیری مسائل بپردازند.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران در زمینه تعامل با تشکل‌های مردم‌نهاد، اظهار کرد: میزان توجه، حمایت و استفاده مؤثر از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد باید در شاخص‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی موردتوجه قرار گیرد.

استاندار لرستان، گفت: فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی خدمت به مردم است و اگر مردم در فرایند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها مشارکت داشته باشند، بسیاری از مسائل با سهولت بیشتری حل خواهد شد.

شاهرخی همچنین بر برگزاری نشست‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی با تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و افزود: مدیران نباید منتظر باشند همه نشست‌ها با حضور استاندار برگزار شود، بلکه هر دستگاه باید به‌صورت مستقل با تشکل‌های مرتبط نشست برگزار و از ظرفیت آنها استفاده کند.

وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کنند و این تشکل‌ها نیز می‌توانند با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و مشارکت در حل مسائل، نقش مؤثری در مسیر توسعه و پیشرفت لرستان ایفا کنند.

کد مطلب 6921734

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