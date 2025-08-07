پیام تبریک دنیامالی به خبرنگاران؛ نقد خبرنگاران ورزشی تهدید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، احمد دنیامالی با انتشار پیامی روز خبرنگار را گرامی داشت. متن پیام وزیر ورزش به شرح زیر است:

هفدهم مرداد، یادآور نام بلند شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه آگاهی و خبر است؛ آنان که حقیقت را نه تنها نوشتند، بلکه با خون خویش بر آن گواهی دادند. یادشان گرامی، راه‌شان پررهرو.

در روزگاری که قلم می‌تواند سنگر باشد، خبرنگار، مرزبان آگاهی است. نقش خبرنگارانی که در جنگ رسانه‌ای دوازده‌روزه، همچون رزمندگان مقاومت، صدای مظلومیت و تصویر عزت ملت ایران را در قاب آگاهی جهانی نشاندند، فراموش‌نشدنی است. آنان نه تنها ناظران جبهه حقیقت، بلکه همراهان آن بودند؛ و با بازتاب صحیح واقعیت، در تقویت انسجام ملی نقش‌آفرینی کردند.

در میان این روایت‌گران، خبرنگاران ورزشی جایگاهی ویژه دارند؛ آنان که صرفاً گزارشگر نتایج نیستند، بلکه تپش‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی جامعه را در میدان ورزش به تصویر می‌کشند. همان‌گونه که ورزش دانشی پیچیده و چندبُعدی است، خبرنگاری در این عرصه نیز فنی، تحلیلی و نیازمند شناخت عمیق و نگاه فراتر از نتیجه است.

خبرنگار ورزشی، صرفاً گزارشگر نتایج نیست؛ بلکه تحلیل‌گر روندها، منتقدی منصف، و حلقه‌ای زنده میان مردم و ورزش است. قلمش تمرینی برای عدالت، تحلیلش جرقه‌ای برای اصلاح و حضورش ضامنی برای شفافیت و تعالی در ورزش است.

نقدهای مسئولانه و تخصصی خبرنگاران شریف این حوزه، برای ما نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح و سرمایه‌ای برای پیشرفت است. امروز که بازی‌های جهانی در چنگدو آغاز شده و در آستانه‌ی رویدادهایی چون بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، و المپیک ناشنوایان قرار داریم، همراهی آگاهانه خبرنگاران را نعمتی بزرگ و ضرورتی راهبردی می‌دانیم؛ و دستان قلم‌داران صادق این مسیر را به گرمی می‌فشاریم.



در حوزه امور جوانان نیز، که با توجه به سیاست‌های کلی «جوانی جمعیت» اهمیتی مضاعف یافته، نقش خبرنگاران اجتماعی در بازتاب دغدغه‌های نسل جوان در حوزه‌هایی چون اشتغال، ازدواج، هویت، امید و کارآفرینی، بسیار راهبردی و تعیین‌کننده است.



اگرچه موضوع جوانان ماهیتی فرادستگاهی دارد، اما وزارت ورزش و جوانان خود را محور هم‌افزایی در این مسیر می‌داند و با بهره‌گیری از اندیشه نخبگان، مطالبه‌گری هوشمندانه رسانه‌ها و همدلی دستگاه‌ها، تلاش می‌کند مسیر آینده جوانان را روشن‌تر و اثربخش‌تر طی کند.



به همه خبرنگاران سخت‌کوش، نیک‌نگر و متعهد ایران، به‌ویژه راویان صادق عرصه ورزش و جوانان، درود می‌فرستم و از درگاه خداوند متعال برای‌شان سربلندی، سلامت، و استمرار حضور در مسیر آگاهی و حقیقت را آرزومندم.