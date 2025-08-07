مطرح شدن نام یک کشور عربی به عنوان محل احتمالی دیدار «ترامپ» و «پوتین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنان امروز خود تاکید کرد: من مشکلی با دیدار با ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) ندارم اما باید شرایط آن مهیا شود که هنوز مهیا نشده است.

وی افزود: روسیه و آمریکا به برگزاری این نشست دو جانبه توجه دارند.

پوتین تصریح کرد: روسیه دوستانی دارد که آماده‌اند به هماهنگی برای برگزاری نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک کنند.

وی اضافه کرد که کشور امارات یکی از مکان‌های مناسب احتمالی برای برگزاری نشست با ترامپ به شمار می‌رود.

امروز دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تاریخ احتمالی دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور و دونالد ترامپ همتای آمریکایی او، هفته آینده است.

«یوری اوشاکوف» ضمن اعلام این خبر افزود که بر اساس دستور العمل اولیه، هفته آینده به عنوان زمان برای دیدار بین پوتین و ترامپ مشخص شده، اما تعیین مدت زمان دقیق زمینه‌سازی این دیدار دشوار است و هر دو طرف در حال کار بر روی آن هستند.