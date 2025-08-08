گفتگوی تلفنی پوتین و رئیس جمهور چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شیء جینپینگ رئیس‌جمهور چین امروز جمعه با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفتگویی تلفنی داشت.

در این گفتگوی تلفنی، پوتین، رئیس جمهور چین را در جریان نتایج گفتگوهایش با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا قرار داد.

شیء جینپینگ در این تماس گفت که پکن از حفظ تماس‌ها، بهبود روابط میان روسیه و چین و پیشبرد راهکار سیاسی برای بحران اوکراین استقبال می‌کند.

دو طرف همچنین موضوعاتی مانند مقدمات سفر آتی پوتین به چین را مورد رایزین قرار دادند.

برپایه این گزارش، رئیس جمهور روسیه همتای چینی خود را در جریان تماس‌های اخیر بین روسیه و آمریکا قرار داد و گفت که مسکو آماده است تا ارتباط نزدیک خود با پکن را حفظ کند.

رئیس جمهور چین نیز به نوبه خود اعلام کرد که کشورش از ادامه تماس بین روسیه و آمریکا استقبال و از روابط بهتر بین واشنگتن و مسکو و پیشرفت به سمت یک راه حل سیاسی برای بحران اوکراین حمایت می‌کند.

رئیس جمهور چین افزود که مسائل پیچیده راه حل ساده‌ای ندارند و چین به تسهیل مذاکرات برای حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای ادامه خواهد داد.