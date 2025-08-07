آتلانتیک: ترامپ از پایان جنگ روسیه و اوکراین ناامید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آتلانتیک به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین به شدت برای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ناامیدکننده شده است.

این مجله افزود که ترامپ بر این باور بود روابطش با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه خیلی زود به درگیری در اوکراین پایان خواهد داد.

آتلانتیک همچنین نوشت: پوتین از احترامی که ترامپ به او داشت سوءاستفاده کرد، آشکارا او را به چالش کشید و با نادیده گرفتن درخواست‌هایش برای آتش‌بس، او را در تنگنا قرار داد.

به نوشته آتلانتیک، ترامپ همچنان در حال بررسی احتمال مجازات مستقیم پوتین است.

دستیار رئیس جمهور روسیه امروز اعلام کرد که هفته آینده پوتین و ترامپ دیدار خواهند کرد.

«یوری اوشاکوف» ضمن اعلام این خبر افزود که بر اساس دستورالعمل اولیه، هفته آینده به عنوان زمان برای دیدار بین پوتین و ترامپ مشخص شده، اما تعیین مدت زمان دقیق زمینه‌سازی این دیدار دشوار است و هر دو طرف در حال کار بر روی آن هستند.