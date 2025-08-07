  1. بین الملل
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۱۵

ترامپ: پایان جنگ اوکراین در دست پوتین است

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که پایان جنگ اوکراین و روسیه در دست پوتین رئیس‌‎جمهور این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت که من هر کاری که بتوانم برای پایان جنگ در اوکراین انجام می‌دهم.

وی با این ادعا که پایان جنگ اوکراین و روسیه در دست ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور این کشور است گفت: من دوست ندارم خیلی منتظر بمانم و معتقدم که آنچه در اوکراین رخ می‌دهد، یک لکه ننگ است.

ترامپ گفت: پوتین نباید قبل از دیدار با من با زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر ما تعرفه‌ها را بر کشورهای دیگر تحمیل نمی‌کردیم، از نظر اقتصادی درمانده می‌شدیم.

ترامپ در ادامه سخنانش بار دیگر مدعی شد که همه موشک‌های توماهوک که به سمت تأسیسات هسته‌ای ایران شلیک شده بودند، به اهداف خود اصابت کرده‌اند.

