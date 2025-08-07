بانک کشاورزی ستون امنیت غذایی است؛ تامین مالی ۸۳ همت در چهار ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، آئین گرامیداشت روز خبرنگار با حضور اصحاب رسانه، جمعی از مدیران بانک کشاورزی و خانواده‌های معزز شهدای رسانه روز دوشنبه ۱۳ مرداد در تهران برگزار شد. در این مراسم، وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی ضمن تبریک این روز به فعالان حوزه خبر و رسانه، از تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی آنان برای شفاف‌سازی، آگاهی‌بخشی و پیوند بین مردم و مسئولان قدردانی کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه در دوران دفاع مقدس و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خبرنگاران را چشم بینا و زبان گویای جامعه دانست و افزود: شهدای رسانه، جان خود را در مسیر بیان حقیقت فدا کردند. ما نیز باید با تأسی از شجاعت آنان، راه روشن شفافیت و خدمت به مردم را ادامه دهیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح عملکرد این بانک در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: بانک کشاورزی تنها یک بانک نیست؛ بلکه ستون امنیت غذایی کشور و همراه همیشگی کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی است. این بانک ۹۲ سال است که از مزرعه تا سفره ایرانیان نقش‌آفرینی می‌کند.

متقی‌نیا با اشاره به رشد چشمگیر منابع بانک گفت: سپرده‌های مردمی در بانک کشاورزی از ۵۲۰ همت فراتر رفته و این رشد، نشانه اعتماد مردم به مسیر خدمت‌رسانی بانک است. بیش از ۶۲ درصد منابع ما از نوع ارزان‌قیمت بوده که پشتوانه مناسبی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

وی با اعلام حمایت ۸۳ همتی بانک کشاورزی از تولید و اشتغال و رشد ۱۷۷ درصدی پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: بیش از ۵۳ همت در قالب ۱۶۰ هزار فقره تسهیلات در چهار ماه نخست سال پرداخت شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۳ هزار فقره‌ای در تعداد و ۱۷ همتی در مبلغ داشته، بعلاوه ۳۰ همت نیز بابت تأمین مالی خرید گندم از محل منابع بانک و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به حساب گندمکاران واریز شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: بانک در اوج بحران، نه‌تنها از حمایت کشاورزان کوتاه نیامد بلکه همکاران ما در همه استان‌ها در میدان خدمت حاضر بودند. تنها در این مدت بیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم.

در بخش دیگری از سخنرانی، متقی‌نیا با اشاره به اهمیت ابزارهای تأمین مالی تعهدی در حل چالش نقدینگی و گذار از بانکداری سنتی به سوی بانکداری نوین، به دستاوردهای بانک در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای، کشاورزی قراردادی، اوراق گام، و اعتبار اسنادی داخلی اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در این قالب‌ها پرداخت شده است.

وی با اشاره به تمرکز ۸۱ درصد مطالبات غیرجاری بانک در بخش کشاورزی افزود: اگرچه این مسئله چالش‌برانگیز است، اما با پرداخت ۶,۵۳۱ میلیارد ریال تسهیلات، زمینه بازگشت ۹۰ طرح راکد به چرخه تولید فراهم شده و این نشان‌دهنده عزم ما در پویاسازی اقتصاد کشاورزی است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر توسعه خدمات دیجیتال بانک، اعلام کرد: از اواسط اردیبهشت امسال، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و رفاهی غیرحضوری شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیلات از این طریق پرداخت شده است.

وی افزود: بانک کشاورزی در کنار اجرای تکالیف در قبال بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی، در راستای مسئولیت اجتماعی خود از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۳۶ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، مسکن محرومان و اشتغالزایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به مبلغ حدود ۶ همت پرداخت کرده است.

متقی نیا تصریح کرد: یکی از برنامه‌های بسیار موفق بانک، طرح تأمین مالی خرد است که از سال ۱۳۸۱ برای توانمندسازی زنان و جوانان روستایی اجرا شده. تاکنون بیش از ۴۴۰۰ گروه خودیار از خدمات این طرح بهره‌مند شده‌اند. در حال حاضر، تعداد این گروه‌ها به ۴۴۳۹ رسیده و تا پایان خرداد سال جاری، مبلغ ۷,۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین با توجه به تأثیر مثبت این طرح در اشتغال جامعه روستایی و بر اساس مصوبه هیأت مدیره بانک، اعتبارات این طرح از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۷,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

در پایان این آئین، مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک و تعیین تکلیف مطالبات از شرکت‌های دولتی، از مسئولان خواست برای تداوم نقش کلیدی بانک در توسعه کشور، حمایت لازم را به‌عمل آورند.

متقی‌نیا همچنین با اشاره به برگزاری «جشنواره نقد سبز» با شعار «نقد منصفانه، پیشنهاد سازنده»، برگزاری این رویداد توسط بانک کشاورزی را گامی در جهت استفاده بیشتر از تجربیات و نظرات سازنده اصحاب رسانه برای ارتقای عملکرد بانک و موفقیت بیشتر در مسیر خدمت به مردم شریف کشورمان اعلام کرد و ضمن تجلیل دوباره از نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین، گفت: امیدوارم با همراهی شما خبرنگاران فرهیخته، تصویر واقعی تلاش خدمتگزاران این سرزمین بهتر و شفاف‌تر منعکس شود. خبرنگار، تنها گزارشگر نیست؛ بلکه پرچمدار دانایی و روشنگری در جامعه است.