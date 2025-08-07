تجلیل بانک کشاورزی از خانواده شهدای رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار و بزرگداشت مقام شامخ شهدای رسانه با حضور وهب متقی نیا مدیرعامل بانک، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات و تعدادی از خانواده‌های معزز شهدای رسانه برگزار شد، متقی نیا ضمن تجلیل از مقام والای شهدای وطن، به ویژه شهدای رسانه که جان خود را در مسیر اطلاع‌رسانی و روایت حقیقت فدا کردند، بر اهمیت نقش خبرنگاران در انعکاس واقعیت‌ها و حفظ امنیت اخلاقی جامعه تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک کشاورزی شامگاه ۱۳ مرداد در آئین گرامیداشت روز خبرنگار در جمع اصحاب و خانواده شهدای رسانه، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهدای رسانه را نماد ایثار و وفاداری به اصول حرفه‌ای دانست که در هر شرایطی رسالت خود را به نحوی شایسته انجام داده‌اند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه خبرنگاران در جهاد تبیین، یادآور شد: خبرنگاران یکی از ارکان اساسی جامعه‌اند که با گزارش‌های دقیق و مسئولانه خود، ابزار شفافیت و آگاهی عمومی را تقویت می‌کنن.

مدیر عامل بانک کشاورزی با بیان اینکه اصحاب رسانه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حفظ ارزش‌های اخلاقی، نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند، تصریح کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، احترام به حریم صداقت و آزادگی است که باید به عنوان یک فرهنگ ترویج و نهادینه شود.

متقی نیا در پایان با اشاره به اینکه بانک کشاورزی در چارچوب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، قدردان تلاش‌های خبرنگاران است، یادآور شد: تداوم راه شهدای رسانه، نیازمند همکاری همگانی در ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق خبرنگاران است.

بر اساس این گزارش، در جریان این مراسم از خانواده شهیدان فرشته باقری، محسن خزایی، نیما رجب پور، محمد معین نظری، علی طهماسبی، احسان ذاکری، محمود صارمی و امیرحسین طاووسی تجلیل و قدردانی شد.