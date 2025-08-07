برگزیدگان «جشنواره نقد سبز» بانک کشاورزی اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، از میان بیش از ۵۰ نوشتار که توسط فعالان رسانه، خبرنگاران، متخصصان و اهل قلم به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد، پس از بررسی و با رأی هیأت داوران، سه مقاله برتر در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی، خبرنگاران، اصحاب رسانه و تعدادی از خانواده‌های شهدای رسانه برگزار شد، معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، برندگان این دوره از جشنواره به شرح زیر معرفی شدند:

- حمیدرضا نصیری نژاد، خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، برای مقاله «تحلیل پوشش اخبار منتشر شده در سایت اطلاع رسانی بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴»

- میترا صادقی، سردبیر مجله علمی-تخصصی چهارباغ، دانشجو دکتری اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی، دانشگاه‌تربیت‌مدرس و محمدامین شاهرخ پور، دبیر انجمن علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشجو کارشناسی‌ارشد تولید محصولات گلخانه‌ای، دانشگاه‌تربیت‌مدرس، برای مقاله «نقد منصفانه و پیشنهاد سازنده به بانک کشاورزی: کلید بهبود خدمات بانکی برای کشاورزان»

- ملیکا گل‌باف، مجله دام و کشت و صنعت برای مقاله «بانک کشاورزی؛ چالش‌ها، دستاوردها و راهکارهای ارتقا»

این گزارش می‌افزاید: «جشنواره نقد سبز» با شعار «نقد منصفانه، پیشنهاد سازنده» با هدف استفاده بیشتر از تجربیات و نظرات سازنده اصحاب رسانه و اهل قلم و در راستای ارتقای عملکرد و موفقیت بیشتر در مسیر رسالت بانک کشاورزی و خدمت به هموطنان، در آستانه روز خبرنگار برگزار شد.

شایان ذکر است در این مراسم، مدیرعامل بانک کشاورزی ضمن قدردانی از مشارکت و اهتمام شرکت کنندگان در این جشنواره، اظهار امیدواری کرد در سایه همراهی مسئولانه و دیدگاه حرفه‌ای اصحاب رسانه و مطبوعات، بانک کشاورزی بتواند بیش از پیش در مسیر تحقق اهداف خود برای حمایت از امنیت غذایی کشور، رونق تولید، شکوفایی اقتصاد کشاورزی و خدمت به هموطنان به ویژه فعالان بخش کشاورزی، اثرگذار و موفق باشد.