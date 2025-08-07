  1. سیاست
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

اولین پیام لاریجانی پس از انتصاب به دبیری شورای عالی امنیت ملی

دبیر شورای عالی امنیت ملی اولین پیام خود پس از بازگشت به این شورا را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس و در اولین پیام خود پس از بازگشت به شورای عالی امنیت ملی با بیان آیه ۱۰۱ سوره مبارکه یوسف، نوشت: «رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ»

ترجمه این آیه به شرح زیر است:

پروردگارا! تو بخشی از فرمانروایی را به من عطا کردی و برخی از تعبیر خواب‌ها را به من آموختی. ای پدید آورنده آسمان‌ها و زمین! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار منی در حالی که تسلیم [فرمان‌های تو] باشم جانم را بگیر، و به شایستگان مُلحقم کن.

شایان ذکر است، بعد از انتصاب لاریجانی از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مقام معظم رهبری در حکمی لاریجانی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند.

