۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

پیام‌های تبریک سرلشکر پاکپور به اعضای جدید شوراهای دفاع و امنیت ملی

سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه در پیام‌های جداگانه انتصاب آقایان علی لاریجانی، علی اکبر احمدیان و علی شمخانی در شورای دفاع و شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، در پیام‌های جداگانه انتصاب آقایان علی لاریجانی، علی اکبر احمدیان و علی شمخانی در شورای دفاع و شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

متن پیام‌های فرمانده کل سپاه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای علی لاریجانی

نماینده محترم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی

با سلام و تهیات؛

حسن اعتماد رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی در انتصاب جنابعالی به عنوان "نماینده معظم له در شورای عالی امنیت ملی" و رئیس جمهور محترم در انتصاب بعنوان " دبیر شورای عالی امنیت ملی" که گواهی بر تعهد، تجارت برجسته، سوابق ارزنده و دیدگاه‌های راهبردی آن برادر عزیز دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

اینجانب با اعلام آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای هرگونه همکاری، یقین دارم که دانش و تجربه غنی و گران سنگ پیشین آن برادر عزیز در این جایگاه خطیر و اشراف و شناخت همه جانبه نسبت به الزامات و مؤلفه‌های امنیت ملی کشور، پشتوانه اطمینان بخشی برای آن شورا در پیگیری و تحقق آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که همواره بر صلح، ثبات، بازدارندگی و اقتدار کشور تأکید دارد، به شمار می‌رود.

دوام توفیق و سربلندی جنابعالی را در این جایگاه خطیر و راهبردی تحت عنایات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تبعیت از تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از خدای قادر متعال طلب می‌کنم.

--------

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار علی اکبر احمدیان

نماینده محترم رهبری در شورای دفاع؛

سلام علیکم

با کمال افتخار و مسرت، حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) در انتصاب جنابعالی به "نمایندگی معظم له در شورای دفاع" که نشان از تعهد، تجارب، شایستگی و توانمندی‌های علمی، تخصصی و مدیریتی آن برادر گرانقدر در مسیر تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد، را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

اینجانب اطمینان دارم که با درک دقیق از ضرورت‌های راهبردی و با بهره‌گیری از تجارب ارزنده‌تان در عرصه‌های مختلف، به ویژه در حوزه ارتقای توان دفاعی کشور نقش مؤثری در تقویت امنیت و اقتدار همه جانبه و پایدار ایران اسلامی و تحقق سیاست‌های کلان دفاعی کشور ایفا خواهید کرد.

دوام توفیق جنابعالی در این جایگاه خطیر و راهبردی تحت عنایات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از خدای قادر متعال طلب می‌کنم.

-----

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند دریابان علی شمخانی

نماینده محترم رهبری در شورای دفاع؛

سلام علیکم

با کمال افتخار و مسرت، حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) در انتصاب جنابعالی به "نمایندگی معظم له در شورای دفاع" که نشان از تعهد، تجارب، شایستگی و توانمندی‌های علمی، تخصصی و مدیریتی آن برادر گرانقدر در مسیر تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد را، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

اینجانب اطمینان دارم که با درک دقیق از ضرورت‌های راهبردی و با بهره‌گیری از تجارب ارزنده‌تان در عرصه‌های مختلف، به ویژه در حوزه ارتقای توان دفاعی کشور نقش مؤثری در تقویت امنیت و اقتدار همه جانبه و پایدار ایران اسلامی و تحقق سیاست‌های کلان دفاعی کشور ایفا خواهید کرد.

دوام توفیق جنابعالی در این جایگاه خطیر و راهبردی تحت عنایات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از خدای قادر متعال طلب می‌کنم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

