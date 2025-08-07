۹ نفر بر اثر تصادف ۲ خودرو در سروستان فارس مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: تصادف ۲ خودرو سمند و پژو ۴۰۵ در شهرستان سروستان موجب مصدومیت ۹ نفر شد.
رئیس مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان شهدای سروستان انتقال یافتند.
سروستان- رئیس اورژانس فارس گفت: تصادف ۲ خودرو در شهرستان سروستان موجب مصدومیت ۹ نفر شد.
