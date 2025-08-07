  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

۹ نفر بر اثر تصادف ۲ خودرو در سروستان فارس مصدوم شدند

سروستان- رئیس اورژانس فارس گفت: تصادف ۲ خودرو در شهرستان سروستان موجب مصدومیت ۹ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: تصادف ۲ خودرو سمند و پژو ۴۰۵ در شهرستان سروستان موجب مصدومیت ۹ نفر شد.

رئیس مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان شهدای سروستان انتقال یافتند.

