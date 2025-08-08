۶ مصدوم بر اثر برخورد ۲ خودروی سواری در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: بامداد جمعه ۱۷ مرداد ماه، برخورد شدید میان دو خودرو سواری در خیابان خبرنگار شیراز به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
وی ادامه داد: با دریافت گزارش حادثه، بلافاصله کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک ترین پایگاهها به محل اعزام شدند و با حضور سریع در صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت سرنشینان خودروها، شش مصدوم حادثه را تحت مراقبت درمانی قرار دادند.
رئیس مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: از مجموع مصدومان این حادثه، ۲ نفر به بیمارستان نمازی و ۲ نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند تا خدمات درمانی تخصصیتر به آنها ارائه گردد. ۲ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند و نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.
