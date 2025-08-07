  1. بین الملل
نتانیاهو مدعی شد: به دنبال الحاق نوار غزه نیستیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک مصاحبه مطبوعاتی علاوه بر اینکه سعی کرد ژست انسان دوستانه از خود نشان دهد مدعی شد که این رژیم به دنبال الحاق نوار غزه به اراضی اشغالی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با یک شبکه هندی مدعی شد که تل آویو به دنبال اشغال نوار غزه نیست بلکه می‌خواهد کنترل این باریکه را به یک اداره انتقالی متشکل از نیروهای عربی بسپارد.

وی گفت که اهداف اصلی جنگ علیه غزه از جمله نابودی کامل حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست همچنان پیگیری می‌شود.

این در حالی است که بعد از گذشت ۲ سال از جنگ غزه هنوز این اهداف عملیاتی نشده است.

نتانیاهو که در مسیر مذاکرات توافق آتش بس سنگ اندازی می‌کند اضافه کرد که اگر حماس سلاح خود را تحویل دهد و تمام اسرا را بدون قید و شرط آزاد کند جنگ همین فردا متوقف می‌شود!

وی بیان کرد که تل آویو به دنبال ایجاد حلقه امنیتی داخل نوار غزه و ممانعت از تهدیدات از سمت این باریکه است.

این در حالی است که نتانیاهو در نشست‌های خود با مقامات ارتش رژیم صهیونیستی بر اشغال کامل غزه تاکید کرده است.

نتانیاهو بعد از قتل عام بیش از ۶۰ هزار فلسطینی با ژستی انسان دوستانه مدعی شد که باید میان غیرنظامیان بی گناه و نیروهای حماس فرق قائل شد!

