۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

ملی‌پوشان والیبال زنان به تیم کرجی پیوستند

تیم تازه‌وارد سوپرلیگ والیبال زنان تعدادی از بازیکنان تیم ملی را جذب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال آرکا کرج که فصل گذشته با هدایت ساناز رضایی، سرمربی جوان و باانگیزه خود، عملکردی خیره‌کننده از خود به نمایش گذاشت، بدون شکست از لیگ دسته یک صعود کرد و حالا آماده حضور در رقابت‌های سوپرلیگ والیبال زنان ایران می‌شود.

این تیم تازه صعود کرده برای حضوری قدرتمند در لیگ برتر بانوان با نگار کیانی، مونا دریس، ندا چملانیان و مهسا صابری قرارداد امضا کرد.

پیش از این، حضور شبنم علیخانی، مهسا کدخدا و آیتک سلامت قطعی شده بود تا این تیم تازه وارد با جذب نفرات شاخص روانه لیگ برتر شود.

