به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال آرکا کرج که فصل گذشته با هدایت ساناز رضایی، سرمربی جوان و باانگیزه خود، عملکردی خیره‌کننده از خود به نمایش گذاشت، بدون شکست از لیگ دسته یک صعود کرد و حالا آماده حضور در رقابت‌های سوپرلیگ والیبال زنان ایران می‌شود.

این تیم تازه صعود کرده برای حضوری قدرتمند در لیگ برتر بانوان با نگار کیانی، مونا دریس، ندا چملانیان و مهسا صابری قرارداد امضا کرد.

پیش از این، حضور شبنم علیخانی، مهسا کدخدا و آیتک سلامت قطعی شده بود تا این تیم تازه وارد با جذب نفرات شاخص روانه لیگ برتر شود.