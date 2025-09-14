دولت چهاردهم ۳۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه شهرستان صحنه اختصاص داد

عبادالله کنجوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه توسعه مناطق مختلف کشور اظهار داشت: دولت مردمی با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور و توسعه پایدار، نگاه ویژه‌ای به شهرستان صحنه داشته و در این راستا اعتبارات قابل توجهی را به این منطقه اختصاص داده است.

وی افزود: در همین چارچوب و با عنایت به حمایت‌های بی‌دریغ و دلسوزانه استاندار کرمانشاه، مبلغی معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و تقویت زیرساخت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، عمرانی، راه، بهداشت و درمان در شهرستان صحنه تخصیص داده شده است.

کنجوریان با بیان اینکه این اعتبارات می‌تواند نقش مهمی در رونق و تحول شهرستان ایفا کند، ادامه داد: بهره‌مندی هم‌زمان بخش‌های مختلف از این بودجه نشان‌دهنده نگاه متوازن دولت چهاردهم به توسعه همه‌جانبه است و این امر می‌تواند در بهبود وضعیت معیشت مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان صحنه نقش‌آفرین باشد.

فرماندار شهرستان صحنه با قدردانی از توجه ویژه استاندار کرمانشاه و مجموعه دولت در تخصیص این اعتبارات خاطرنشان کرد: تلاش خواهد شد تا با مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی دقیق، پروژه‌های عمرانی و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ثمر برسد و مردم شریف شهرستان از نتایج آن بهره‌مند شوند.

کنجوریان تأکید کرد: توسعه پایدار تنها در سایه تقویت زیرساخت‌ها و توجه همزمان به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی محقق خواهد شد و دولت چهاردهم با نگاه عدالت‌محور در همین مسیر گام برمی‌دارد.