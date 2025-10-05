به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: کارکرد اصلی این شورا، برنامهریزی برای توسعه است و باید نقشه راه توسعه استان در آن به تصویب برسد.
وی با تأکید بر لزوم حرکت بر مبنای آمایش سرزمین و شناسایی مزیتهای نسبی هر منطقه، افزود: ایجاد یک مرکز مطالعات توسعه در استان ضروری است تا با انجام مطالعات میدانی، مسیر آینده خوزستان بر اساس واقعیتهای اقلیمی و اقتصادی ترسیم شود.
استاندار خوزستان با هشدار نسبت به پیامدهای توسعه ناپایدار تصریح کرد: وقتی صنایع فولاد و پتروشیمی را در مناطقی احداث میکنیم که آب ندارند، نتیجه چیزی جز بحران نیست. توسعه بدون مطالعه یعنی تخریب آینده.
وی ادامه داد: خشکیدن بخشهایی از هورالعظیم، نمونهای تلخ از توسعه بدون توجه به محیطزیست است. توسعه واقعی باید پایدار و همسو با طبیعت باشد، نه در تضاد با آن.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص اعتباری چشمگیر برای طرحهای دانشبنیان در خوزستان خبر داد و گفت: بر اساس بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه دولتی و دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی بانکها، در مجموع ۳.۳ همت برای پروژههای دانشبنیان اختصاص یافته است.
به گفته وی، این منابع در حوزههای مختلف از جمله فناوری، کشاورزی نوین، صنایع کوچک و خدمات دانشمحور هزینه خواهد شد.
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به اولویتهای اجرایی استان بیان کرد: تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن ضروری است. واحدهای نیمهتمام باید هرچه سریعتر تکمیل شوند تا به چرخه بهرهبرداری بازگردند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در مناطق کشاورزی تأکید کرد و گفت: در هر منطقهای که مزیت کشاورزی دارد، باید صنایع فرآوری متناسب با همان محصول ایجاد شود تا اشتغال و ارزش افزوده در همان منطقه بماند.
موالیزاده بیان کرد: چشمانداز توسعه خوزستان باید در بازههای زمانی سه، پنج و دهساله مشخص شود تا بدانیم به کدام سمت در حرکتیم. اگر پایهگذاری توسعه درست انجام شود، شتاب و همافزایی میان دستگاهها نیز افزایش خواهد یافت.
