به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت و در خصوص موضوع اربعین حسینی صحبت کرد.
پورجمشیدیان در خصوص میزان ثبت نام در سامانه سماح گفت: تقریباً تا بعد از ظهر امروز ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند این آمار به سرعت در حال افزایش است و همچنان مردم میتوانند ثبت نام کنند. کسانی که میخواهند در مراسم اربعین امام حسین میخواهند شرکت کنند حتماً باید در این سامانه ثبت نام کنند و به صورت اجباری بیمه هم بشوند.
وی ادامه داد: البته احتمال دارند برخی از افراد بدون ثبت نام در سماح به مرزها بروند و عبور هم کنند اما از تسهیلات و امکانات در صورت نیاز در اختیارشان قرار نخواهد نگرفت. لذا توصیه اکید ما ثبت نام در سامانه سماح است.
پورجمشیدیان بیان کرد: اولین مزایا، ثبت حضور افراد است تا در صورت بروز مشکل حتماً ما از این طریق مطلع خواهیم شد. سپس بحث بیمه زائران است، سالهای قبل چند نوع بیمه بوده، اما امسال تصمیم گرفتیم یک نوع بیمه با حداکثر خدمات با مبلغ یکصد و چهل هزار تومان برای همه زائران در نظر گرفتیم. بیمه از اول ماه صفر تا ٣٠ ام ماه صفر برقرار است (یک ماه قمری کامل).
رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: در بحث گذرنامه؛ عدهای گذرنامه بین المللی دارند که با داشتن آن هیچ مشکلی در عبور از مرز ندارند. نکته دیگر گذرنامه زیارتی است که خاص زیارت با مبلغ کمتر و سرعت بیشتر در اختیارشان قرار میگیرد که از این طریق نیز میتوانند برای شرکت در مراسم اربعین حسینی حضور پیدا کنند.
وی در خصوص اتباع گفت: اتباع خارجی که در کشور ما هستند به چند شکل است؛ اتباعی که به صورت مجاز در کشور هستند با استفاده از «سند خادم» که یک نوع گذرنامه برای عبور از مرز است میتوانند مانند هموطنان ایرانی به زیارت مشرف شوند و برگردند. لازم به ذکر است که به اتباع غیرمجاز هیچ خدماتی داده نمیشود.
پورجمشیدیان اظهار کرد: برخی اتباع هستند که میخواهند به صورت ترانزیت و عبوری از کشور ایران استفاده کنند مانند افغانستان و پاکستان؛ برای آنها ضوابطی امسال در نظر گرفته شده؛ که به صورت کاروانی و اتوبوسی است که از مرزهای ما خارج میشوند و سپس از همین مرزها میتوانند به کشورشان بازگردند.
وی ادامه داد: ما در ستاد اربعین مبلغ وثیقه ۵٠٠ دلار حذف کردیم، البته سهمیهای که کشور عراق برای آنها لحاظ کرده را باید در نظر داشته باشند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در خصوص مشکلات حمل و نقل کاروانها گفت: ما برای برادران افغانستانی هماهنگی انجام دادیم که آنها با اتوبوسهای خود وارد کشور شوند حتی اتوبوسهایشان در کشور میماند و میتوانند تا زمان بازگشت برادران افغانستانی به ناوگان اتوبوسی کشور ما کمک کنند.
وی افزود: دولت کشور پاکستان تا اکنون اجازه حضور زمینی را به اتباع خود صادر نکرده اما به هر حال ما آمادگی داریم تا در صورتی که برادران پاکستانی نیز اجازه سفر زمینی پیدا کنند، میتواند از کشور ما برای زیارت مشرف شوند.
