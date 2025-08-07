اختصاص ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین از زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی گفت: استان زنجان حدود ۱۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی دارد که از این تعداد، ۱۰۰ دستگاه به صورت ویژه برای ایام اربعین در نظر گرفته شده است. این ناوگان در پایانه‌های مسافربری شهرستان‌ها و پایانه‌های مرزی مهران و خسروی به‌کارگیری خواهند شد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۳۸ هزار زائر از خدمات راهداری بهره‌مند شدند و پیش‌بینی می‌شود امسال این عدد با رشد پنج درصدی به حدود ۴۱ هزار نفر افزایش یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به افزایش نظارت‌ها در حوزه ایمنی سفر عنوان کرد: نظارت‌ها بر کارشناسان فنی و رانندگان ناوگان عمومی تشدید شده تا خدمات با کیفیت و ایمنی بالاتر ارائه شود و سفر زائران بدون حادثه انجام گیرد.

بهره‌مندی از ظرفیت مجتمع‌های خدماتی و راهدارخانه‌ها اسماعیلی ادامه داد: اداره کل راهداری استان از ظرفیت مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و راهدارخانه‌های محورهای منتهی به مرزهای کشور استفاده خواهد کرد. در حال حاضر حدود ۱۰ مجتمع خدماتی در محورهای مواصلاتی زنجان فعال هستند و همچنین موکب‌های مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران فعال خواهند بود.

وی اضافه کرد: ۱۲ مجتمع بین‌راهی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین فعال هستند و موکب‌های مستقر در این مکان‌ها خدمات پذیرایی و استراحت به زائران ارائه می‌دهند.

آماده‌باش شبانه‌روزی راهداران

مدیرکل راهداری استان زنجان با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته نیروهای راهداری گفت: راهداری‌ها در محورهای منتهی به مرزها به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و راهدارخانه‌هایی در محورهای زنجان - بیجار و سلطانیه - قیدار آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی اظهار کرد: برای مثال در محور زنجان – بیجار، راهدارخانه‌ای با ظرفیت حدود ۲۵ نفر و در محور سلطانیه – قیدار نیز راهدارخانه‌ای دیگر خدمات لازم را به رانندگان و زائران ارائه می‌دهد.

اسماعیلی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده، گفت: حدود ۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی و روکش آسفالت در محورهای اصلی مانند زنجان – بیجار، سلطانیه – قیدار و کبوترآهنگ انجام شده و کنترل علائم راهنمایی، چراغ‌های چشمک‌زن و لکه‌گیری ضروری نیز صورت گرفته است.

وی از اجرای پویش «نذر سفر» نیز خبر داد و افزود: هدف از اجرای این پویش، ترغیب مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش تعداد خودروهای شخصی در مسیرهاست تا سفرها ایمن‌تر و روان‌تر انجام شود.

درخواست برای مدیریت زمان سفر زائران

اسماعیلی با تاکید بر اهمیت مدیریت زمان سفر زائران، گفت: زائران تا حد امکان سفرهای خود را به روزهای نزدیک به اربعین یا پس از آن موکول کنند تا از بروز ازدحام و خستگی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه راهداری استان برای ارائه بهترین خدمات و حفظ امنیت زوار است و از مردم درخواست می‌شود در طول سفر نکات ایمنی را رعایت کرده و پس از بازگشت نیز استراحت کافی داشته باشند تا سفر ایمنی را تجربه کنند.