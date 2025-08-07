به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور در نامهای با اشاره به گزارشها و شکایتهای متعدد مردمی درباره افزایش بیضابطه قیمت بلیت پرواز و فروش آن از طریق واسطهها و دلالان خارج از شبکه رسمی، وضعیت موجود را نامطلوب توصیف و بر لزوم اقدام فوری تأکید کرد.
بر این اساس، از وزارت راه و شهرسازی خواسته شده است تا سازمان هواپیمایی کشوری ضمن بررسی علل بروز این تخلفات، اقدامات و تدابیر انجامشده برای ساماندهی بازار بلیت و ایفای وظیفه نظارتی خود را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.
