۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

هشدار سازمان بازرسی نسبت به فروش بلیت هواپیما با نرخ‌های بالا

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی، نسبت به فقدان نظارت مؤثر سازمان هواپیمایی کشوری بر عرضه بلیت هواپیما با نرخی بالاتر از قیمت مصوب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای با اشاره به گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد مردمی درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت بلیت پرواز و فروش آن از طریق واسطه‌ها و دلالان خارج از شبکه رسمی، وضعیت موجود را نامطلوب توصیف و بر لزوم اقدام فوری تأکید کرد.

بر این اساس، از وزارت راه و شهرسازی خواسته شده است تا سازمان هواپیمایی کشوری ضمن بررسی علل بروز این تخلفات، اقدامات و تدابیر انجام‌شده برای ساماندهی بازار بلیت و ایفای وظیفه نظارتی خود را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

