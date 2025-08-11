انسداد یک سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمای کشوری اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته بر مدارک و مستندات موجود، وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی به نشانی «www.hamsafarvip.com» به دلیل فعالیت غیرقانونی در عرضه و فروش بلیت هواپیما در بازه زمانی اربعین، جهت انجام اقدامات قانونی لازم به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران معرفی شد.

با عنایت به بررسی‌های انجام شده بر روی مدارک و مستندات پیوست مشخص گردید سایت ذیل فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی از این سازمان می‌باشند و در عین حال اقدام به عرضه و فروش بلیت هواپیما و فروش بلیت غیرواقعی در بازه زمانی اربعین می‌کند.

با توجه به این مهم که سایت‌های فاقد مجوز باهدف شکل‌دهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانالهای غیر رسمی ایجاد می‌گردند و در راستای جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انجام خدمات بند الف ماده (۱) آئین نامه هیئت محترم وزیران و فروش بلیت هواپیما رادارند اما مغایر با مواد (۲) و(۳) آئین نامه موردنظر عمل می‌کنند، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انسداد سایت مذکور ونیز درگاه بانکی مورد استفاده آن اقدام لازم صورت پذیرد.

هموطنان گرامی باید توجه کامل و دقیق به توصیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در زمان تهیه بلیت توجه داشته باشند و از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سایر کانالهای توزیع و فروش دارای مجوز و معتبر اطلاع رسانی شده از طریق وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir (بخش حقوق مسافر) اقدام کنند.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقض حقوق مسافر، هم‌وطنان گرامی می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir، نسبت به ثبت گزارش اقدام کنند.