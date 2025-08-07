تسهیل در عبور و مرور تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست شورای ترافیک شهرستان تنگستان عنوان کرد: با برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقا ایمنی شهروندان برداشت.

فرماندار تنگستان افزود: هر گونه طرح پیشنهادی ارائه شده به دبیرخانه شورای ترافیک توسط کمیته فنی بازدید و بررسی می‌شود و پس از آن با ارائه نظر کارشناسی اعضا در جلسه شورای ترافیک مطرح می‌شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه باید مصوبات شورای ترافیک اجرا و گزارش مرحله اجرای آن به دبیر خانه شورا اعلام شود ادامه داد: نظر به اهمیت تکمیل و رفع نواقص طرح میدان بنه گز و جائینک و تصویب در شورای ترافیک شهرستان لازم است اعضای شورای ترافیک شهرستان با هماهنگی بخشدار و با همکاری دهیاری روستا درجهت اجرای پروژه اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان تنگستان افزود؛ بمنظور ارتقا کیفی راه‌های مواصلاتی، ایمنی و سهولت در تردد، بیشترین اعتبارات سال جاری شهرستان در فصل راه تعریف شده است.

سلیمانی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های شهری، اضافه کرد: باید با استفاده از نظرات کارشناسی شده اعضای جلسه بخصوص پلیس راه و راهور، سرعت گیرهای شهرستان ساماندهی شوند.