به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پم باندی دادستان کل آمریکا با انتشار پیامی نوشت: مادورو تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا به شمار می‌آید و آمریکا بیش از ۷۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با او همچون ۲ هواپیما و ۹ وسیله نقلیه را مصادره کرده است.

دادستان کل آمریکا با بیان اتهاماتی علیه رئیس جمهور ونزوئلا ادعا کرد: مادورو یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان است و حکمرانی تروریستی وی همچنان ادامه دارد.

وی اعلام کرد که واشنگتن در ازای اطلاعاتی که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا شود، ۵۰ میلیون دلار جایزه پیش‌بینی کرده است.

باندی با استفاده از کلمات تهدیدآمیز افزود: مادورو با عدالت مواجه و به خاطر جنایت‌های فجیع خود، مجازات خواهد شد.